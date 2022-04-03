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Избавиться от лишнего: россиянам помогут в борьбе с ожирением

На сегодняшний день от избыточного веса страдают около 40 млн россиян
Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Избавиться от лишнего: россиянам помогут в борьбе с ожирением
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2022-03-31 18:10:13
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В НМИЦ эндокринологии Минздрава России открылась Школа лечения ожирения для людей, страдающих лишним весом. Аналогичные занятия будут также проводиться в эндокринологических центрах более чем в 25 регионах страны. По словам врачей, на сегодняшний день уже около 40 млн россиян страдают от избыточного веса, более того, увеличивается распространение ожирения и среди детей. Подробности — в материале «Известий».

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Помощь для людей, страдающих ожирением

В России стартовала Школа лечения ожирения при НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Получить помощь в борьбе с избыточным весом можно будет не только в Москве — аналогичные занятия также будут проводиться и в эндокринологических центрах более чем в 25 регионах страны.

На сегодняшний день уже около 40 млн россиян страдают от избыточного веса, более того, увеличивается распространение ожирения и среди детей, сообщила директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Позитивные сдвиги в этом направлении уже наблюдаются. Согласно исследованию, проведенному в конце 2021 года холдингом «Ромир» по инициативе проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», на фоне пандемии коронавируса 30% населения стали более внимательно относиться к своему здоровью и заявили, что пересмотрели или готовы пересмотреть свой рацион, сделав его более здоровым. Но одного желания мало, подчеркивают врачи.

— Нам нужна единая программа профилактики и лечения ожирения, нужно создавать специальные междисциплинарные центры, в том числе в регионах. Нужен комплекс мер, которые бы помогли изменить отношение населения и врачей к проблеме ожирения. У каждого человека нужно формировать активную позицию по этой теме, — подчеркивает Наталья Мокрышева.

Избавиться от лишнего
стетоскоп
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Сейчас в России врачи смежных специальностей (терапевты, кардиологи) обязаны обращать внимание на комплекцию своих пациентов и в случае избыточной полноты помогать им привести себя в норму. Тем не менее когда проблема уже есть, без врача-эндокринолога не обойтись. Более того, может понадобиться помощь и других специалистов, например, психологов. В первую же очередь человеку необходимо понять причины набора веса для дальнейшей коррекции рациона и физических нагрузок.

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Причины и последствия излишнего веса

Основной причиной ожирения является избыточная калорийность рациона, большое количество в нем простых углеводов, добавленного сахара, жиров, отметила в разговоре с «Известиями» врач-диетолог Дарья Русакова.

— При этом, как правило, если проводить опрос практического питания среди пациентов с ожирением, то выясняется, что они мало потребляют белковых продуктов: мяса, рыбы, птицы. Нередко это связано с экономической ситуацией, когда не все могут себе их позволить и потому питаются хлебобулочными изделиями, которые не дают насыщения. Еще один фактор — гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, свойственный, как правило, всем людям, живущим в больших городах. Из-за нее не тратятся потребляемые калории, и всё это постепенно приводит к набору лишнего веса, — отмечает специалист.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, проблема ожирения актуальна не только для России, но и для всего мира. «Это, в частности, связано с резким изменением образа жизни в последнее время, которое приводит к набору лишнего веса и далее к ожирению. По сути это хроническое серьезное заболевание, которое не ограничивается, как многие думают, чисто косметическими вещами», — подчеркивает собеседница «Известий».

Избавиться от лишнего
фастфуд
Фото: Global Look Press/dpa/Jair Cabrera
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— Также причиной служит и хронический стресс. При нем вырабатывается ряд гормонов, в частности кортизол, который организм понимает так: раз стресс не заканчивается, то организму надо запасать энергию, — рассказывает врач-диетолог. — Далеко не последнюю роль в этом играет и рафинированная пища. Зачастую еда сейчас содержит мало клетчатки, приводит к быстрому повышению уровня глюкозы, а это значит быстрый выброс инсулина.

В целом существует три степени ожирения, напоминает Дарья Русакова. «Первая — самая легкая — когда индекс массы тела выше 30. Вторая — до 40. Всё, что выше — это уже морбидное ожирение, которое требует комплексного подхода и иногда хирургического лечения», — отмечает врач. Чтобы определить индекс массы тела, нужно разделить вес в килограммах на рост в метрах в квадрате.

— Увы, люди очень редко обращаются к врачам-диетологам, а уже идут с проблемами к кардиологу или же приходят к врачам с сахарным диабетом и другими осложнениями, связанными с ожирением, — добавляет специалист.

Избавиться от лишнего
холодильник
Фото: ТАСС/dpa/Lino Mirgeler

Врачи напоминают: ожирение увеличивает вероятность повышения давления и высокого уровня холестерина, которые являются причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно может стать фактором развития ряда болезней, в числе которых диабет и некоторые виды онкологий. Ожирение увеличивает и риск тяжелого течения COVID-19.

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Актуальная проблема во всем мире

По данным ВОЗ за 2021 год, в 2016 году около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 15% женщин) страдали ожирением. Между тем с 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое.

Что касается России, как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, страдают ожирением минимум каждая четвертая жительница страны и почти каждый пятый россиянин. «В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — отметила она.

Тревогу вызывает и статистика, касающаяся детей и подростков. Так, согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», избыточная масса тела выявлена у 18% обследованных школьников в России, а ожирение — у 8%. При этом проблема избыточной массы тела больше распространена среди мальчиков, указывается в исследовании.

Избавиться от лишнего
весы
Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

— Избыточная масса тела и ожирение были установлены у 18,2% и 8,4% обследованных школьников соответственно (17% и 7,8% в 2019 году). Более высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения наблюдалась у мальчиков-школьников — 21,2% и 11,5%, — говорится в документе. В то же время нормальные показатели индекса массы тела характерны для большинства детей школьного возраста — 68,6%, недостаточность массы тела выявлена у 5% обследованных детей, — резюмирует эксперт.

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