 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в осенне-зимний период
Экономика
Цены на газ в Европе выросли на 5% на фоне снижения поставок из России
Мир
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
Мир
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и врачей
Авто
АвтоВАЗ полностью приостановил производство
Общество
В ПФР рассказали о способе избежать проблем с получением пенсии
Мир
Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Общество
Свердловские власти задумались о запрете продажи алкоголя без QR-кода
Мир
В ГД оценили данные СМИ о подготовке «вторжения» РФ на Украину
/

Зерно сомнения: врачи рассказали об опасности хлеба

Быстрые углеводы могут стать причиной диабета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Зерно сомнения: врачи рассказали об опасности хлеба
2021-11-11 12:15:02">
2021-11-11 12:15:02
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог и эндокринолог рассказала о потенциальной пользе отказа от хлебобулочных изделий. По словам специалиста, потребление хлеба ведет к увеличению содержания в крови глюкозы и инсулина, а также к нарушениям углеводного и липидного обмена. Тем не менее отдельные сорта хлеба могут принести и пользу организму. Подробности — в материале «Известий».

«До прилавков доходит хлеб с множеством синтетических добавок»
Директор ВИР им. Вавилова Елена Хлесткина — о «закладках» в геноме, «зеленой революции» и новых сортах растений

Чем опасен для здоровья хлеб

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо раскрыла подробности об опасных свойствах хлеба. Врач объяснила, что хлеб, будучи быстрым углеводом, отрицательно влияет на углеводный обмен в организме и может стать причиной инсулинорезистентности. Удаление этого продукта из диеты может благотворно повлиять на состояние человека.

«При отказе от хлеба у человека уменьшатся инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина», — пояснила врач. Кроме того, по словам Барредо, отказ от употребления хлебобулочных изделий послужит уменьшению количества патогенных микроорганизмов и грибков в кишечнике. Если человек не готов полностью отказаться от хлеба, диетолог рекомендует хотя бы потреблять цельнозерновые сорта, богатые клетчаткой. Наносимый ими вред здоровью будет меньше. Кроме того, такие сорта способствуют работе пищеварительного тракта.

Зерно сомнения_2
Хлебозавод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Высокий уровень глюкозы и инсулина в крови свидетельствует об опасности заболевания сахарным диабетом второго типа или уже развившейся болезни. В таком случае необходимо как можно аккуратнее подходить к составлению своей диеты, рекомендуют врачи. Диетолог Михаил Гинзбург советует тем, кто страдает вторым типом диабета, максимально ограничить потребление быстрых углеводов, таких как хлебобулочные изделия тонкого помола, картофель и рис. Однако сложные углеводы, которые содержатся в таких продуктах, как хлеб грубого помола, гречневая крупа, овсянка, остаются допустимыми для стола.

Враг фигуры: врачи назвали самый вредный продукт для женщин
Сахар приводит к опасным болезням и ожирению

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — подчеркнул врач.

Почему необходимо ограничить потребление хлеба

Изобилие на столе хлебобулочных, как и других богатых простыми углеводами продуктов, опасно не только риском возникновения сахарного диабета. Такая пища — прямой путь к ожирению, болезни, ставшей настоящим бичом современного общества. В нашей стране, по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, каждый пятый ребенок страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й — от ожирения.

Зерно сомнения_1
Нарезанный хлеб
Фото: TASS/YAY/igor terekhov

В начале осени вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила, что темп прироста распространения ожирения у российских детей в среднем за год составляет почти 9%. «По итогам выборочного анкетирования школьников избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение — у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1–4-х классах превышают 30%», — констатировала вице-премьер РФ.

Синдром петрушки: врачи назвали повышающие риск образования тромбов продукты
Витамин К может быть опасен для организма

По данным ВОЗ, в странах Европейского союза 30–70% взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30% страдают ожирением. А ведь кроме уже привычных опасностей для здоровья ожирение таит новую, недавно открытую. Как выяснили медики, люди с лишним весом, как правило, переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме. Это связано с тем, что лишний вес приводит к трудностям с дыханием. В итоге нарушается газообмен в легких и снижается количества кислорода в крови, что делает для людей с лишним весом крайне опасными любые заболевания дыхательной системы. Кроме того, ожирение влияет и на иммунитет.

Когда особенно опасно переедать

Особую опасность склонность к избыточному потреблению быстрых углеводов, в том числе хлеба, представляет в осенне-зимний период. Не секрет, что именно в холодное время многие из нас склонны чересчур часто перекусывать. Кроме повышения уровня глюкозы и инсулина в крови такое «сезонное переедание» значительно увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. В итоге человек получает не только букет разнообразных болезней, но и значительное снижение иммунитета, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса чревато тяжелыми последствиями.

Зерно сомнения_3
Хлеб на полке магазина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Надо вешать в граммах: как не набрать лишний вес с приходом холодов
Врачи рассказали о методах сохранения фигуры во время долгих выходных

В связи с этим врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова напоминает, что «есть такое понятие, как системная воспалительная реакция. Она характерна для людей с ожирением, с метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет второго типа».

Специалисты также рассказали о самом простом способе выяснить, не пора ли обратиться к эндокринологу на предмет диагностики диабета второго типа. Как отметила в беседе с «Известиями» врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева, постоянно холодные пальцы рук могут быть симптомом в числе других заболеваний и сахарного диабета. Это связано с тем, что при этой болезни повреждаются нервные окончания и капилляры в конечностях. Именно из-за этого страдающие диабетом люди постоянно ощущают зябкость в теле, а пальцы рук и ног нередко теряют нормальную чувствительность.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021