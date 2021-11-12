Зерно сомнения: врачи рассказали об опасности хлеба

Врач-диетолог и эндокринолог рассказала о потенциальной пользе отказа от хлебобулочных изделий. По словам специалиста, потребление хлеба ведет к увеличению содержания в крови глюкозы и инсулина, а также к нарушениям углеводного и липидного обмена. Тем не менее отдельные сорта хлеба могут принести и пользу организму. Подробности — в материале «Известий».

Чем опасен для здоровья хлеб

Диетолог и эндокринолог Алена Барредо раскрыла подробности об опасных свойствах хлеба. Врач объяснила, что хлеб, будучи быстрым углеводом, отрицательно влияет на углеводный обмен в организме и может стать причиной инсулинорезистентности. Удаление этого продукта из диеты может благотворно повлиять на состояние человека.

« При отказе от хлеба у человека уменьшатся инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина », — пояснила врач. Кроме того, по словам Барредо, отказ от употребления хлебобулочных изделий послужит уменьшению количества патогенных микроорганизмов и грибков в кишечнике. Если человек не готов полностью отказаться от хлеба, диетолог рекомендует хотя бы потреблять цельнозерновые сорта, богатые клетчаткой. Наносимый ими вред здоровью будет меньше. Кроме того, такие сорта способствуют работе пищеварительного тракта.

Высокий уровень глюкозы и инсулина в крови свидетельствует об опасности заболевания сахарным диабетом второго типа или уже развившейся болезни. В таком случае необходимо как можно аккуратнее подходить к составлению своей диеты, рекомендуют врачи. Диетолог Михаил Гинзбург советует тем, кто страдает вторым типом диабета, максимально ограничить потребление быстрых углеводов, таких как хлебобулочные изделия тонкого помола, картофель и рис. Однако сложные углеводы, которые содержатся в таких продуктах, как хлеб грубого помола, гречневая крупа, овсянка, остаются допустимыми для стола.

«При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни», — подчеркнул врач.

Почему необходимо ограничить потребление хлеба

Изобилие на столе хлебобулочных, как и других богатых простыми углеводами продуктов, опасно не только риском возникновения сахарного диабета. Такая пища — прямой путь к ожирению, болезни, ставшей настоящим бичом современного общества. В нашей стране, по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, каждый пятый ребенок страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й — от ожирения.

В начале осени вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила, что темп прироста распространения ожирения у российских детей в среднем за год составляет почти 9%. «По итогам выборочного анкетирования школьников избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение — у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1–4-х классах превышают 30%», — констатировала вице-премьер РФ.

По данным ВОЗ, в странах Европейского союза 30–70% взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30% страдают ожирением. А ведь кроме уже привычных опасностей для здоровья ожирение таит новую, недавно открытую. Как выяснили медики, люди с лишним весом, как правило, переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме. Это связано с тем, что лишний вес приводит к трудностям с дыханием. В итоге нарушается газообмен в легких и снижается количества кислорода в крови, что делает для людей с лишним весом крайне опасными любые заболевания дыхательной системы. Кроме того, ожирение влияет и на иммунитет.

Когда особенно опасно переедать

Особую опасность склонность к избыточному потреблению быстрых углеводов, в том числе хлеба, представляет в осенне-зимний период. Не секрет, что именно в холодное время многие из нас склонны чересчур часто перекусывать. Кроме повышения уровня глюкозы и инсулина в крови такое «сезонное переедание» значительно увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. В итоге человек получает не только букет разнообразных болезней, но и значительное снижение иммунитета, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса чревато тяжелыми последствиями.

В связи с этим врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова напоминает, что «есть такое понятие, как системная воспалительная реакция. Она характерна для людей с ожирением, с метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет второго типа».