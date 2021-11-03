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Враг фигуры: врачи назвали самый вредный продукт для женщин

Сахар приводит к опасным болезням и ожирению
Фото: Depositphotos/belchonock
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Враг фигуры: врачи назвали самый вредный продукт для женщин
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2021-11-02 15:42:23
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Российские врачи назвали самый вредный продукт для женского здоровья. Чрезмерное употребление сахара перегружает поджелудочную железу и может привести к диабету и ожирению. Какое количество сахара допустимо в рационе и чем заменить сладости, разбирались «Известия».

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Чем вреден сахар

По мнению руководителя лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кардиолога и диетолога Натальи Карамновой, количество сахара в рационе важно ограничивать — иначе у человека могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. В дальнейшем избыток сладкого в рационе может привести к сахарному диабету и ожирению.

Также сладкоежкам грозят проблемы с кожей: вредная еда провоцирует возникновение воспалений, высыпаний, покраснений, не дает усваиваться коллагену. Кожа быстро теряет упругость и здоровый вид. Кроме того, сахар негативно влияет на состояние зубов и признан врачами одной из главных причин возникновения кариеса.

Враг фигуры
стоматолог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Врачи рассказали, какое количество сахара допустимо в рационе и чем заменить любимые блюда и десерты.

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Норма сахара и соли

Для нормальной работы женского организма важно удовлетворять все его потребности в питании, рассказала в беседе с «Известиями» старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова. Даже небольшой дефицит питательных веществ у женщин может привести к депрессии, предменструальному синдрому и утомлению, а также повысить вероятность таких тяжелых недугов, как рак груди, заболевания сердца и остеопороз.

Всем известная женская привычка к сладкому грозит массой проблем со здоровьем. Это и заболевания желудочно-кишечного тракта, и полнота, которая неконтролируемо становится ожирением, что, в свою очередь, приводит к повышению давления, сахарному диабету и бесплодию, если женщина в детородном возрасте. Особенно вредны рафинированные продукты, — отмечает эксперт.

Опасна в избыточных количествах и соль. Соль необходима для организма, но при этом ее концентрация является довольно жесткой константой, отмечает Меньшикова. Избыток натрия в организме, попадающий из поваренной соли, чреват тем же повышением давления и развитием заболеваний сердца и почек.

Враг фигуры
лимонад
Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

Средняя норма сахара для женщин (не углеводов, а именно сахара) составляет от 25 до 50 г. Столько может содержать небольшая бутылка сладкой газировки, — поясняет врач. — Что касается соли — цифры значительно скромней. Взрослому человеку в день нужно 5–6 г соли, это чайная ложка без горки.

При этом, подчеркивает врач-терапевт и кардиолог, руководитель центра персонифицированной медицины ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова, полностью отказываться от сахара и соли не стоит. Сахар необходим для нормальной жизнедеятельности организма и используется как основной источник энергии — он питает ткани головного мозга и улучшает интеллектуальные способности человека, а соль помогает поддерживать водно-минеральный баланс и работу мышц.

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— Будет полезно заменить поваренную на морскую или розовую гималайскую. Они содержат меньше хлорида натрия и больше полезных веществ, — рекомендует кардиолог.

Вместо сахара, по словам врачей, можно использовать естественные подсластители — экстракт стевии, сукралозу или эритрит.

Еда, опасная для сердца

Организм человека получает все полезные вещества через пищу и воду. Поэтому состав продуктов питания влияет на множество факторов — здоровье, продолжительность жизни, эмоциональное состояние. А если говорить о женском организме, то к ним можно добавить еще красоту и молодость.

— Например, состояние кожи напрямую зависит от пищеварительной системы, а значит и от здорового питания. Прежде всего женщинам нужно отказаться от употребления жирных блюд, майонеза, маргарина и консервированных продуктов, — говорит Светлана Мартынова. — Также для нашего организма опасен алкоголь: он пагубно влияет на почки и печень, усиливает аппетит и способствует отложению жира. Не рекомендуется даже пиво, которое многие ошибочно считают полезным в небольших дозах из-за содержания витаминов группы В.

Враг фигуры
бургер
Фото: Global Look Press/Jan Walter
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По словам врача, самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы считаются фастфуд и полуфабрикаты. В них присутствуют трансжиры, которые могут способствовать процессам атеросклероза, инсульта или инфаркта, а избыточное количество рафинированных продуктов приводит к накоплению веса у человека.

— Помните, что вредной еде всегда можно подобрать вкусный и полезный аналог. Например, пакетированные соки и газировку, в которых содержится большое количество сахара, можно заменить свежевыжатым соком, в котором много витаминов, либо зеленым чаем. Также следует отказаться от хлебобулочных изделий в пользу хлебцев. А вместо снеков и чипсов, содержащих канцерогены, можно приготовить домашние чипсы из овощей и фруктов, — советует Мартынова.

Безусловно, изменение культуры питания становится для многих барьером, который нужно преодолеть. Но это всегда дает положительный результат, который связан с оздоровлением организма и улучшением самочувствия, а вкусная и полезная еда подарит ощущение радости жизни, уверена собеседница «Известий».

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