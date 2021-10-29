Врач назвал три самых опасных для кишечника продукта

Для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника, стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил немецкий врач Томас Фрилинг.

По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил врач.

«Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 г красного мяса в неделю», — приводит издание Focus слова Фрилинга.

Кроме того, специалист напомнил о «плохих» жирах, содержащихся в майонезе, маргарине и свином сале.

По словам врача, необходимо придерживаться средиземноморской диеты, чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника.

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