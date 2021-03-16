Стоматолог назвал основную причину кариеса

Главной причиной появления кариеса является сахар. При этом в первую очередь на образование кариеса влияет частота употребления сладких продуктов, а не количество сахара. Об этом врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал во вторник, 16 марта.

«Вы можете в два-три приема за день съесть 5 кг сахара, и вреда будет гораздо меньше, чем если вы по 1 г 20 раз в день употребите конфет, печенек, сладкого чая там, газировки и так далее», — цитирует врача телеканал «Звезда».

Также Антипенко рассказал, что одним из способов профилактики заболеваний зубов является коррекция диеты путем сокращения частоты употребления пищи, в которой содержится сахар.

Стоматолог отметил, что действие органических и неорганических кислот, например фосфорной кислоты, которая содержится в газировке, также является разрушительным для эмали.

«По самой рецептуре в каждом газированном напитке, который даже не содержит сахар ни капельки, такое количество кислоты... Растворяется очень большой объем эмали», — предупредил врач. По его словам, при регулярном употреблении газировки уже через полгода можно увидеть характерное разрушение эмали в виде эрозии и истончения.

Также Антипенко предупредил, что небезопасно для зубов включение в рацион большого количества кислых фруктов и кислых блюд на растительной основе.

Стоматолог добавил, что неорганические кислоты, в том числе серная, соляная или фосфорная, разрушают зубы гораздо серьезнее, чем органические.

Ранее, 5 марта, стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, как сэкономить деньги на лечении зубов. По словам специалиста, обычное обследование у врача раз в полгода поможет избежать трат.

Также врач подчеркнула, что из сладкого желательно вообще не есть леденцы и чупа-чупс, поскольку они негативно влияют на зубную эмаль, передает RT.