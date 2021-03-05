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Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в пятницу, 5 марта, рассказала, как сэкономить деньги на лечении зубов.

По словам специалиста, обычное обследование у врача раз в полгода поможет избежать трат.

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«Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема, и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит», — пояснила стоматолог телеканалу «360».

Врач отметила, что санацию полости рта следует проводить не реже одного раза в полгода. Так врач сразу определит, есть ли проблемы с зубами, и при необходимости приступит к лечению.

Стоматолог также предостерегла от поездок в Белоруссию за стоматологическими услугами, так как велик риск столкнуться с дешевыми и некачественными материалами, пишет НСН. Также она встречала пациентов, которые ставили некачественные виниры на Украине: со временем они темнеют, и их приходится менять. Между тем не каждый стоматолог решится спиливать такой материал.

Врач рассказала, что скорость развития кариеса зависит от среды полости рта. В ряде случаев всего за месяц может появиться пульпит. Стоматолог предупредила, что плохая гигиена полости рта может нанести вред зубам при ношении брекетов. Для ухода за зубами в такой ситуации не подходит обычная зубная щетка, поэтому пациентам выдается специальный гигиенический набор. Кроме того, людям с брекетами рекомендуют полоскать рот после каждого приема пищи, сообщает телеканал «Звезда».

Немецкий стоматолог Маркус Фелбер 14 февраля рассказал, какие ошибки совершают люди при чистке зубов. В частности, не следует чистить зубы сразу после еды, поскольку для образования защитной оболочки эмали требуется время. Без этой оболочки можно повредить зубы.

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