Медик объяснил связь ожирения с тяжелой формой COVID-19

Люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус, рассказал врач терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов. Об этом 23 августа сообщил Пятый канал.

По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови, поэтому для людей с лишним весом опасны любые заболевания органов дыхания.

«Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Особенно это ярко выражено, когда человек спит. Естественно, люди к этому адаптируются, но если это сопровождается коронавирусной инфекцией, у них сильно снижается содержание кислорода в крови и начинают страдать ткани и органы», — объяснил специалист. Развившаяся легочная недостаточность требует искусственной вентиляции легких.

Как добавил Кудинов, эти проблемы решаемы. Полным людям следует проходить обследования, которые позволяют выявить нарушения дыхания и исправить их с помощью специальной терапии.

«Мы проводим респираторное мониторирование, в ходе которого пациент спит у себя дома с нашим аппаратом. Регистрируется количество кислорода в крови, глубина дыхания, есть ли у человека остановки дыхания во сне», — рассказал врач. В случае обнаружения остановки дыхания, заболевание начинают лечить. Методика полезна не только во время лечения коронавируса, но и в обычной жизни.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», ранее в августе вирусолог Андрей Цветков рекомендовал употреблять жирные продукты для защиты от COVID-19. Их польза заключается в липидных компонентах, незаменимых для полноценной работы легких.

18 августа издание Irish Mirror также сообщило, что выпадение ногтя является тревожным признаком, по которому можно определить, перенес ли человек коронавирус. Когда пациент болеет, рост ногтя замедляется, из-за чего через две-три недели на ногтевой пластине появляются небольшие углубления.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

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