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Мурашко назвал число вакцинированных от COVID-19 россиян

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Свыше 43 млн россиян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такие данные в пятницу, 20 августа, привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов», — сказал министр.

По его словам, препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

«Мы будем себя чувствовать безопаснее, когда количество людей, имеющих защитные силы для противостояния инфекции, будет больше 80%», — отметил Мурашко.

Как считает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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