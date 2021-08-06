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В Минздраве спрогнозировали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

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Достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев. Такой прогноз в пятницу, 6 августа, дал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

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«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в этот же день руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

Также в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что значительная часть заболевших COVID-19 переняли болезнь от родственников. По ее словам, такой исход обусловлен отсутствием в семьях иммунитета к коронавирусу. Попова выразила уверенность, что «если б семья была привита, распространения бы не было». Поэтому она призвала вакцинироваться всех, кто еще не получил прививку.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Также он призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа. По словам министра, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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