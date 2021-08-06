Попова указала на большое число случаев заболевания COVID-19 от родственников

Значительная часть заболевших COVID-19 переняли болезнь от родственников. Такое заявление в пятницу, 6 августа, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очень много людей, почти половина, заражаются в семьях (...) Главное место заражения на сегодняшний день — это семья», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, такой исход обусловлен отсутствием в семьях иммунитета к коронавирусу.

«А что значит заражаются в семьях? Значит человек, который заболел, приходит в семью, а в семье нет иммунных людей. Значит, они не привиты. И получается семейный очаг», — указала она.

Глава Роспотребнадзора убеждена, что «если б семья была привита, распространения бы не было». Поэтому она призвала вакцинироваться всех, кто еще не получил прививку.

«Вот этот путь как нам остановить развитие инфекции, с тем чтобы не прогнозом, а активным действием просто уже закончить ее и всё», — подчеркнула Попова.

При этом она указала на то, что Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели, в то время как раньше на это уходило два с половиной месяца.

«Там, где всё было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца, сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но когда мы делаем всё своевременно и правильно», — добавила она.

Днем ранее Попова выступила против снятия ограничений по коронавирусу в России. Достаточный для прекращения циркуляции инфекции в стране уровень иммунизации населения пока не достигнут, объяснила она.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Также он призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа. По словам министра, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

В России также проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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