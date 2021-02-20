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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова, сообщил в субботу, 20 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак», ее разработал Центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал глава российского правительства в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

12 февраля заместитель генерального директора Центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что эта вакцина получит регистрацию в конце февраля, а в марте выйдет в гражданский оборот.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину от этого вируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

В январе текущего года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» будут масштабно использовать при прививании населения с начала апреля. Ожидается, что в марте в гражданский оборот поступит первая серия в 100 тыс. доз.

По словам бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в России разработали три вакцины от коронавируса, чтобы показать миру, что научная школа страны, заточенная под вакцинный суверенитет, и иммунология сохраняют лидерские позиции на планете.

Он отметил разнообразие российских вакцин против инфекции: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от «Вектора» и «классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина» от Центра имени Чумакова.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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