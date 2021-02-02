Центр Чумакова допустил введение вакцины от COVID в гражданский оборот в марте

Первая серия в 100 тыс. доз вакцины от коронавируса «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте. Об этом заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире телеканала «Доктор» 2 февраля.

«После того как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, в марте первая серия, я думаю, в 100 тыс, доз, выйдет в гражданский оборот», — сказал он.

Это так называемая цельновирионная вакцина, основанная на коронавирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом может вызывать иммунную реакцию, объяснил специалист.

Центр имени Чумакoва пoлучил разрешениe Минздравa на клинические испытaния этого препарата на добровoльцах в сентябре 2020 года.

В ноябре вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» начнут масштабно использовать при вакцинации населения с начала апреля 2021 года.

В январе этого года гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, после второго — до 90%. Результаты второй фазы исследований, по его словам, свидетельствуют об иммунологической эффективности прививки.

Первая в России и мире вакцина от этого вируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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