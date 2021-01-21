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Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
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2021-01-20 17:57:51
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Российскими вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак», которая сейчас ожидает регистрации, вполне реально в короткие сроки привить 70–80% населения, считают врачи. Каждый из препаратов имеет свои преимущества, пояснили «Известиям» специалисты. Достоинство «Спутника V» — универсальность, «ЭпиВакКороны» — безопасность для людей с аллергическими заболеваниями, а «КовиВака» — неприхотливость: вакцину легче хранить и транспортировать. Кроме того, есть предположение, что для ревакцинации лучше будет использовать не тот препарат, которым прививали в первый раз. Однако полное представление о действии каждой из вакцин будет получено примерно через год, рассказали эксперты.

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Три козыря

В России сейчас используются две вакцины: «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Скоро будет доступна третья — «КовиВак» производства Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, сообщила недавно на брифинге в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что масштабное производство «ЭпиВакКороны» будет обеспечено с февраля 2021 года, а выпуск в гражданский оборот первых серий «КовиВака» планируется во второй половине марта.

До июня регионы должны получить около 70 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в среду, 20 января, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Сейчас важно как можно быстрее с помощью вакцинации создать коллективный иммунитет, для чего необходимо привить 70–80% населения, подчеркивают эксперты.

— С помощью трех вакцин это удастся сделать намного быстрее, — считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. — Кроме того, сегодня считается, что поствакцинальный иммунитет не будет пожизненным, потребуется ревакцинация. Наличие трех препаратов и их последовательное использование в этом плане может быть оптимальным решением.

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вакцинация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Известия» попросили специалистов разъяснить различия трех вакцин для применения их с учетом индивидуальных особенностей людей.

— Я не считаю, что какая-то вакцина будет лучше для определенной группы или категории граждан, потому что все правильно сделанные препараты похожи на вирус. И вызывают вирусоподобный эффект, который называется иммунной реакцией, — сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, если добавлять чуть меньше вирусоподобных частиц, соответственно будет меняться и эффективность препарата. Меньшим количеством частиц можно снизить побочные эффекты, но тогда будет снижена и результативность вакцины.

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Несмотря на общее предназначение всех трех вакцин, препараты всё же принципиально разные, отметил Павел Волчков.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе вектора аденовируса человека, поясняется на официальном сайте препарата. Векторы являются носителями, которые могут доставить генетический материал в клетку. При этом генетический код аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и на его место вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент безопасен для организма, он помогает иммунной системе вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.

Векторный вирус можно выращивать только в живых клеточных культурах, что требует при масштабировании высокотехнологичного производства. И с этим могут быть сложности в некоторых странах. Вакцина должна храниться при минус 18 градусах, что затрудняет логистику. При этом надо отметить, что «Спутник V» выпускается в двух формах — замороженной и высушенной. Высушенная упрощает логистику, — отметил Михаил Каган.

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эпивак
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
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«ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», — это так называемая пептидная вакцина. В ней к белку-носителю пришиты пептиды длиной примерно 25–32 аминокислотных остатка, добавил Павел Волчков.

Третья вакцина, разработанная в Центре им. Чумакова, сделана из нейтрализованного SARS-Cov-2. По словам Павла Волочкова, в этом случае применен наиболее традиционный подход к созданию вакцины из живого вируса, в данном случае SARS-CoV-2.

— Из-за культивирования представляющего опасность живого вируса при производстве требуется соблюдение строгих мер режимности и безопасности. И производство инактивированных вакцин ограничено теми предприятиями, где можно работать с живым SARS-CoV-2. То есть, скорее всего, делать вакцину будет только сам разработчик — Центр им. Чумакова, — предположил Михаил Каган.

Преимущество вакцины Центра им. Чумакова в том, что она не требует глубокой заморозки, ее легче хранить и транспортировать, что важно для удаленных районов, заключил эксперт.

Выбирай на вкус

Вакцина «Спутник V» предположительно носит универсальный характер и защищает, в том числе, от мутантных штаммов вируса, отметила медицинский директор «Группы компаний «МЕДСИ» Татьяна Шаповаленко.

«ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», по ее словам, рекомендована людям с сопутствующей патологией, пациентам с нарушениями функции иммунитета, людям с онкологическими заболеваниями, пожилым.

Кроме того, известно, что «ЭпиВакКорона» наиболее безопасна для аллергиков, отметил, в свою очередь, Михаил Каган.

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производство
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

— Вакцина «ЭпиВакКорона» состоит из искусственно синтезированных белков вируса. Она малоаллергенна, не требует сложного производственного процесса, то есть ее легче произвести в больших количествах, — заключил эксперт.

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Известны и противопоказания «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». «Отводы» для третьей вакцины пока не опубликованы.

Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пожилых людей, но запрещены для детей до 18 лет. Вакцинация «Спутником V» запрещена людям, страдающим диабетом, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также болезнями дыхательной системы, а «ЭпиВакКороной» — людям с иммунодефицитом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией, инсультом и другими заболеваниями центральной нервной системы, — рассказал завлабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин.

Через год специалисты смогут сделать более подробные выводы относительно влияния каждой из вакцин на пациентов, считает врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. По его словам, чтобы понять, какая вакцина лучше подходит для пожилых, нужно провести сравнение данных именно по этой возрастной группе. Также надо поступить в отношении детей, подростков, беременных женщин и остальных подгрупп. На это понадобится время.

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Мелита Вуйнович

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 20 января, что планирует привиться от COVID-19 в России. Ранее она сообщала в интервью «Известиям», что будет делать прививку в той стране, в которой будет находиться на момент принятия решения организацией о необходимости вакцинации своих сотрудников.

В тот же день пресс-служба РФПИ сообщила, что фонд подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале. Заявка на одобрение российской вакцины от COVID-19 уже передана в ВОЗ, сообщил в среду Reuters. Время подтверждения регистрации пока неизвестно.

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