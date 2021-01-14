Платформенное безобразие: как Twitter приостановил работу аккаунта Sputnik V

Американская сеть Twitter вечером 14 января на время заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса Sputnik V . После ситуации с Дональдом Трампом это сразу же вызвало подозрения в ангажированности компании по отношению к препарату из РФ. Однако скоро инциденту нашлось объяснение: как отметили в Twitter, причиной приостановки аккаунта стала попытка его взлома с территории Соединенных Штатов . Сообщение о блокировке совпало с новостями о случае в Норвегии, где погибли 23 человека, привившиеся от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTec .

Новая нормальность?

Вечером 14 января стало известно о том, что доступ к аккаунту вакцины Sputnik V в Twitter был ограничен. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя произошедшее «Известиям», обратили внимание на то, что для продвижения препарата соцсеть была важной площадкой.

— Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины Sputnik V и договорились о проведении совместных клинических исследований, — отметили в фонде.

Платформенное безобразие Фото: Global Look Press/Jan Haas/picture alliance/reality

РФПИ попросил всех подписчиков — а их у аккаунта вакцины было более 22 тыс. — обратиться к Twitter с тем, чтобы компания восстановила доступ к странице. В течение часа после блокировки работа аккаунта была восстановлена. Как говорится в сообщении на странице Sputnik V, Twitter объяснил произошедшее тем, что аккаунт вакцины пытался взломать кто-то из штата Вирджиния в США.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров надеется, что произошло недоразумение. Хотя поводов для сомнений немало, отметил он.

— На мой взгляд, это обычная недобросовестная конкуренция. Это из области санкционных мер, которые американцы используют по всему миру. Они видят, что наша вакцина набирает обороты, всё больше стран ей интересуются и официально регистрируют. Наверное, хотят притормозить распространение знаний о нашей вакцине, — допустил в беседе с «Известиями» сенатор . — Если это будет продолжаться, нам нужно задуматься — а нужен ли нам вообще Twitter? У нас есть другие социальные сети. Это говорит о том, что Америка перестала быть страной-эталоном свободы слова, а превратилась в тоталитарную державу.

Блокировка аккаунтов в соцсети — обычная практика. Однако в последние недели всё чаще звучат мнения о том, что Twitter — платформа ангажированная, и что ее санкции — прямая атака на свободу слова. Поводом стало решение ее руководства пожизненно заблокировать страницу пока еще действующего американского президента Дональда Трампа.

— Конечно, это не здорово, когда частные лица — владельцы соцсетей — перестают их рассматривать только как бизнес, а начинают переносить туда свои вкусы, представления, мировоззрение, фобии, — поделился с «Известиями» политолог Константин Калачев. — Но то же самое мы когда-то видели на примере газет и телевидения . Почему соцсети должны отличаться? Результатом станет переток пользователей от одних к другим. Telegram может праздновать.

Политика блокировок уже стоила компании миллиардов долларов — за последние дни ее капитализация снизилась на $3 млрд (Facebook, проводящий аналогичную политику, потерял и вовсе $41 млрд). Она также обеспечила мощный приток новых пользователей на другие площадки — в частности, в Telegram, куда за 72 часа пришли 25 млн человек.

На фоне успеха

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, член президиума РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Виктор Зуев назвал блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» «свинством».

— Это связано с успехом нашей вакцины, особенно на фоне того, что от вакцины Pfizer умерли 23 человека, — сказал он. — Русофобство, доведенное до состояния полного идиотизма.

Платформенное безобразие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее в четверг, 14 ноября, Норвежское агентство лекарственных средств заявило, что в стране умерли 23 человека, которые привились от COVID-19. По данным СМИ, им был введен препарат Comirnaty, созданный BioNTech и Pfizer.

Член Общественной палаты, журналист Александр Малькевич отметил, что у Twitter после блокировки аккаунта российской вакцины сразу появились «адвокаты», которые заявляют, что это временная мера, направленная на подтверждение подлинности аккаунта, якобы это стандартная процедура.

— Однако я бы воспринимал это, выражаясь футбольным языком, своеобразной желтой карточкой. Слава о нашей вакцине, ее успехах широко распространилась по миру. Это невыгодно для тех, кто пытается выдавить ее с рынка, — заявил он . — И видя, что первая волна вбросов и фейков про нашу вакцину не сработала, виртуальные трупы якобы погибших из-за нее в реальной жизни предъявить не удалось, оппоненты решили максимально ограничить поток информации о препарате.

Такая схема, по его мнению, уже была отработана на аккаунте Дональда Трампа.

— Нет человека — нет проблемы, в данном случае: нет аккаунта — нет вакцины, — добавил он.

Член ОП РФ отметил, что в будущем возможно появление многих фейковых аккаунтов «Спутника V».

Вакцина Pfizer — совместная разработка одноименной американской компании и немецкой BioNTech. Она первой в мире получила одобрение ВОЗ. Однако вокруг препарата не гаснут споры — кроме норвежского случая, есть еще и немецкий опыт. В Германии после прививки умерли 10 человек, передавало издание Spiegel online.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что российские частные клиники не могут применять этот препарат до его государственной регистрации.