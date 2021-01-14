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Платформенное безобразие: как Twitter приостановил работу аккаунта Sputnik V

И может ли инцидент быть связан с шумихой вокруг Pfizer и BioNTec
Фото: Global Look Press/Patricio Murphy/Keystone Press Agency
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Платформенное безобразие: как Twitter приостановил работу аккаунта Sputnik V
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2021-01-14 22:23:01
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Американская сеть Twitter вечером 14 января на время заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса Sputnik V. После ситуации с Дональдом Трампом это сразу же вызвало подозрения в ангажированности компании по отношению к препарату из РФ. Однако скоро инциденту нашлось объяснение: как отметили в Twitter, причиной приостановки аккаунта стала попытка его взлома с территории Соединенных Штатов. Сообщение о блокировке совпало с новостями о случае в Норвегии, где погибли 23 человека, привившиеся от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTec.

Новая нормальность?

Вечером 14 января стало известно о том, что доступ к аккаунту вакцины Sputnik V в Twitter был ограничен. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), комментируя произошедшее «Известиям», обратили внимание на то, что для продвижения препарата соцсеть была важной площадкой.

— Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины Sputnik V и договорились о проведении совместных клинических исследований, — отметили в фонде.

Платформенное безобразие
твиттер
Фото: Global Look Press/Jan Haas/picture alliance/reality

РФПИ попросил всех подписчиков — а их у аккаунта вакцины было более 22 тыс. — обратиться к Twitter с тем, чтобы компания восстановила доступ к странице. В течение часа после блокировки работа аккаунта была восстановлена. Как говорится в сообщении на странице Sputnik V, Twitter объяснил произошедшее тем, что аккаунт вакцины пытался взломать кто-то из штата Вирджиния в США.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров надеется, что произошло недоразумение. Хотя поводов для сомнений немало, отметил он.

На мой взгляд, это обычная недобросовестная конкуренция. Это из области санкционных мер, которые американцы используют по всему миру. Они видят, что наша вакцина набирает обороты, всё больше стран ей интересуются и официально регистрируют. Наверное, хотят притормозить распространение знаний о нашей вакцине, — допустил в беседе с «Известиями» сенатор. — Если это будет продолжаться, нам нужно задуматься — а нужен ли нам вообще Twitter? У нас есть другие социальные сети. Это говорит о том, что Америка перестала быть страной-эталоном свободы слова, а превратилась в тоталитарную державу.

Блокировка аккаунтов в соцсети — обычная практика. Однако в последние недели всё чаще звучат мнения о том, что Twitter — платформа ангажированная, и что ее санкции — прямая атака на свободу слова. Поводом стало решение ее руководства пожизненно заблокировать страницу пока еще действующего американского президента Дональда Трампа.

Конечно, это не здорово, когда частные лица — владельцы соцсетей — перестают их рассматривать только как бизнес, а начинают переносить туда свои вкусы, представления, мировоззрение, фобии, — поделился с «Известиями» политолог Константин Калачев. — Но то же самое мы когда-то видели на примере газет и телевидения. Почему соцсети должны отличаться? Результатом станет переток пользователей от одних к другим. Telegram может праздновать.

Политика блокировок уже стоила компании миллиардов долларов — за последние дни ее капитализация снизилась на $3 млрд (Facebook, проводящий аналогичную политику, потерял и вовсе $41 млрд). Она также обеспечила мощный приток новых пользователей на другие площадки — в частности, в Telegram, куда за 72 часа пришли 25 млн человек.

На фоне успеха

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, член президиума РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Виктор Зуев назвал блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» «свинством».

Это связано с успехом нашей вакцины, особенно на фоне того, что от вакцины Pfizer умерли 23 человека, — сказал он. — Русофобство, доведенное до состояния полного идиотизма.

Платформенное безобразие
Спутник V
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее в четверг, 14 ноября, Норвежское агентство лекарственных средств заявило, что в стране умерли 23 человека, которые привились от COVID-19. По данным СМИ, им был введен препарат Comirnaty, созданный BioNTech и Pfizer.

Член Общественной палаты, журналист Александр Малькевич отметил, что у Twitter после блокировки аккаунта российской вакцины сразу появились «адвокаты», которые заявляют, что это временная мера, направленная на подтверждение подлинности аккаунта, якобы это стандартная процедура.

Однако я бы воспринимал это, выражаясь футбольным языком, своеобразной желтой карточкой. Слава о нашей вакцине, ее успехах широко распространилась по миру. Это невыгодно для тех, кто пытается выдавить ее с рынка, — заявил он. — И видя, что первая волна вбросов и фейков про нашу вакцину не сработала, виртуальные трупы якобы погибших из-за нее в реальной жизни предъявить не удалось, оппоненты решили максимально ограничить поток информации о препарате.

Такая схема, по его мнению, уже была отработана на аккаунте Дональда Трампа.

— Нет человека — нет проблемы, в данном случае: нет аккаунта — нет вакцины, — добавил он.

Член ОП РФ отметил, что в будущем возможно появление многих фейковых аккаунтов «Спутника V».

Вакцина Pfizer — совместная разработка одноименной американской компании и немецкой BioNTech. Она первой в мире получила одобрение ВОЗ. Однако вокруг препарата не гаснут споры — кроме норвежского случая, есть еще и немецкий опыт. В Германии после прививки умерли 10 человек, передавало издание Spiegel online.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что российские частные клиники не могут применять этот препарат до его государственной регистрации.

Справка «Известий»

В середине декабря «АстраЗенека» приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины. 12 января в Еврокомиссии заявили, что производитель вакцины не запрашивал ее сертификацию в ЕС, однако находится в контакте с Европейским агентством лекарственных средств. При этом «Спутник V» уже получил регистрацию в нескольких странах, например, в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире и в Палестине. Производить российскую вакцину будут в Индии, Казахстане, Южной Корее и Венесуэле. Кроме того, РФПИ заключил с несколькими государствами договоренности о поставках «Спутника V» — так, миллионы доз рассчитывают получить Бразилия, Сербия, Египет, Боливия, Непал и другие.

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