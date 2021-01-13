Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации

В России со следующей недели должна начаться массовая вакцинация от коронавируса . Об этом стало известно по итогам совещания, которое Владимир Путин провел с членами правительства 13 января. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на то, чтобы прививочная кампания стала массовой, потребуется от 4,5 месяца . Сейчас проблема с нехваткой препаратов касается прежде всего регионов. Однако даже в столице многие желающие пока ждут своей очереди. В Москве, по последним данным, привиты 55 тыс. человек. Специалисты, однако, подчеркивают, что проведение кампании зависит исключительно от наращивания производства. При этом объявление массовой вакцинации, скорее всего, ускорит процесс регистрации новых препаратов , включая иностранные разработки. В частности, клинические исследования сейчас проходят в отношении вакцины производства китайской компании «Синовак».

Новые масштабы

Несмотря на то что основная тема встречи была посвящена дорожному строительству, началась она с обсуждения ситуации вокруг распространения COVID-19 . Это было ожидаемо, учитывая недавнее появление «британского» штамма коронавируса и неспособность мирового сообщества остановить новую инфекцию. Число подтвержденных случаев заболевания в мире уже превысило 90 млн. От болезни умерли свыше 1,9 млн людей.

Напряженная эпидемиологическая обстановка сохраняется и в РФ, которая входит в топ-10 стран по числу зараженных и количеству летальных исходов. Сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости, однако успокаиваться пока преждевременно, подчеркнул Владимир Путин .

С начала этого года в России было выявлено около 285 тыс. заразившихся пациентов. Это на 15% меньше, чем за последние 12 дней 2020-го, отметила вице-премьер Татьяна Голикова . По ее словам, суточный показатель заболеваемости COVID-19 в РФ снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения. Ситуация в отдельных регионах по-прежнему различается, однако снижение или стабилизация заболеваемости фиксируется в 83 субъектах. В настоящий момент занято 69,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Держать иммунитет: Совещание Владимира Путина с членами правительства Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Что касается вакцинации, то в новогодние праздники она осуществлялась в плановом режиме. При этом с 11 по 14 января в регионы поставят еще 600 тыс. доз вакцины. Кроме того, около 2,1 млн доз поступит в гражданский оборот до конца января , добавила она. По ее мнению, Россия готова увеличить масштабы вакцинации уже в январе-феврале. В связи с этим в стране будет расти количество прививочных пунктов.

— Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас это происходит по другим заболеваниям, например по гриппу, — поручил Владимир Путин.

По его мнению, практика показывает, что российская вакцина самая лучшая в мире, так как никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Тем не менее он заявил о необходимости выяснить, как отечественные разработки будут работать в условиях многочисленности штаммов. Татьяна Голикова подтвердила, что российские эксперты планируют нарастить научную работу по секвенированию штаммов инфекционных заболеваний.

Вопрос месяцев

На то, чтобы вакцинация стала массовой, потребуется от 4,5 месяца, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков . По его словам, сейчас каждый месяц выпускается примерно 1,5 млн доз, то есть к лету будет уже около 8 млн доз.

Держать иммунитет Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Сейчас в России широко используют вакцину «Спутник V», которую разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. Скоро станут доступны еще два препарата — «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина от ФГНЦ имени Чумакова РАН. Объявление массовой вакцинации, скорее всего, ускорит процесс регистрации новых вакцин, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, есть еще ряд иностранных разработок, близких к тому, чтобы попасть в Россию. Клинические исследования, в частности, сейчас проходят в отношении вакцины производства китайской компании «Синовак». Не исключено, что в перспективе она может попасть в Россию. При этом российская система здравоохранения будет всё же ориентироваться на свои препараты.

— Через несколько месяцев вакцинация действительно может стать массовой в буквальном смысле этого слова. Привить несколько миллионов человек в месяц вполне реально, — подчеркнул Николай Беспалов.

В России нет проблем с ассортиментом препаратов от COVID-19, уверен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, проведение массовой вакцинации зависит исключительно от наращивания производства. Сейчас же всё, что есть, расходится по регионам.

Держать иммунитет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В январе-феврале как раз прогнозировался выход на производство достаточно больших партий вакцин, что позволит постепенно покрывать потребности страны. Проблема с нехваткой препаратов сейчас характерна в большей степени для регионов. Москва регулярно расширяет группы людей, которые могут прививаться. Но и в столице много желающих поставить вакцину пока не входят в названные группы, — отметил Сергей Шуляк.

Масштабировать производство было сложно только на первых этапах, сейчас это сделать куда проще, добавил Николай Беспалов . Есть также мнение, что производителям придется сильно постараться, чтобы выполнить выручение президента.

— В Москве, по последним данным, привиты 55 тыс. жителей из 12 млн, проживающих в городе. Судя по информации, в некоторые города доставляют 500–700 доз вакцины. Это пока очень мало даже для городов с полумиллионным населением, — считает руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко.

Держать иммунитет Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сейчас ходит много домыслов и мифов, связанных с опасностью вакцинации, добавила член Общественной палаты Наталья Агре. Поэтому важно проводить с населением разъяснительную работу, чтобы снять опасения , заявила она «Известиям». Эксперт предлагает разработать краткие лекции для различных аудиторий: детей, их родителей, сотрудников различных ведомств и компаний, а также СМИ. Кроме того, российские чиновники всех уровней власти могли бы пойти по пути зарубежных коллег, которые прививаются в прямом эфире.

Двойники и дороги

Что касается главной темы совещания, Владимир Путин призвал уделить больше внимания развитию инфраструктуры, включая дорожное и железнодорожное строительство, а также развитие трубопроводного транспорта . При этом президент остановился на проблемах с финансированием строительства дорог в ряде регионов РФ. Речь идет об 11 субъектах, включая Пермский край, Смоленскую область, Карелию, Мордовию и Еврейский автономный округ.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проблема связана с тем, что в некоторые регионы чуть позже пришли необходимые средства . Кроме того, где-то возникли проблемы с подрядчиками и дефицит рабочей силы. Между тем заместитель председателя правительства предложил выделить из резервного фонда 100 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог в нынешнем году.

Держать иммунитет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На повестке встречи оказалась и тема цифровизации. С докладом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, так как профильный министр Максут Шадаев сейчас проходит лечение от коронавируса. При этом заместитель председателя правительства, в частности, сообщил о переводе в 2021 году порядка 100 социально значимых госуслуг в электронный формат.