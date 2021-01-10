Дальше — меньше: обойдет ли Россию третья волна COVID-19

В январе-феврале количество заболевших коронавирусом в России может вырасти, однако рекордных значений декабря этот показатель уже не достигнет, прогнозируют вирусологи. Предпосылок для начала третьей волны распространения инфекции в нашей стране эксперты также не видят. Однако 10 января глава Роспотребнадзора объявила, что в России выявили первый случай «британского», более заразного штамма коронавируса. По статистике оперштаба в воскресенье в РФ был зафиксирован 22 851 новый случай заражения — это самое малое число инфицированных COVID-19 с середины ноября прошлого года. Стабилизации ситуации можно ждать к лету, когда в стране будут привиты более 20–30 млн человек. Сейчас, по данным Минздрава, в России вакцинированы лишь чуть больше миллиона граждан.

Полезные каникулы

Приостановить распространение коронавирусной инфекции помогли новогодние каникулы, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Некоторые жалуются на длительные новогодние праздники, но каникулы отчасти стали защитной мерой, — пояснил он. — За счет этих дней, которые многие провели фактически в режиме самоизоляции, разорвался начавшийся осенью эпидемиологический период. Любое сокращение социальных контактов всегда позитивно сказывается на эпидемической статистике .

Действительно, за минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением нового типа инфекции, обнаружен 22 851 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве (4216), Санкт-Петербурге (3010) и Подмосковье (1292). 10 января зафиксировано 456 летальных исходов, а всего от коронавируса с начала пандемии умерли 61 837 россиян. Рост числа заразившихся, судя по ежедневной статистике оперштаба, в новогодние каникулы остановился. Рекорд по количеству инфицированных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 случаев. 31 декабря прошлого года выявили 27 747 заболевших, и в первую декаду января уровень заболеваемости только снижался.

— В последний месяц года цифры были высокими, но с середины декабря ситуация стабилизировалась, мы вышли на плато. В конце декабря число заболевших пошло на убыль, и это снижение продолжилось в первую неделю января, — констатировал эксперт.

При этом Павел Волчков прочит рост заболеваемости коронавирусом в России во второй половине января из-за повышения социальной активности. Но этот процесс будет уже не таким драматичным, каким был весной и осенью, когда дети массово пошли в школу.

— Думаю, в январе цифры по заболеваемости будут меньше, чем в декабре, — сообщил ученый. По его словам, на снижение заболеваемости будут влиять три компонента: рост числа переболевших, карантинные меры разного уровня и массовая вакцинация.

Стабильности не хватает

К официальной статистике начала января 2021 годе не стоит относиться буквально, полагает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он напомнил, что в России все первые 10 дней нового года диагностические лаборатории работали не на полную мощность и, по всей вероятности, не выполняли тот объем работ по тестированию, которые они делают в будние дни. Кроме того, по его мнению, в большинстве городов России каких-то особых дополнительных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции принято не было. При этом люди встречали Новый год застольями, ходили к друг другу в гости, гуляли.

— С понедельника мы входим в обычный рабочий режим, и следующая неделя покажет реальную ситуацию по количеству заболевающих. Я буду очень рад, если эти цифры не возрастут, — отметил Сергей Нетесов.

По его мнению, эпидемиологическая ситуация в Россия пока далека от стабильности.

— Даже по самым приблизительным подсчетам за прошедший год было инфицировано от 20 до 25% россиян. Эта цифра основана на данных по встречаемости антител у разных групп населения России. Чтобы ситуация стабилизировалась, этих показателей недостаточно. В то же время эта цифра уже весьма значительна, а с учетом того, что началась вакцинация, я полагаю, что январь не должен побить рекорды декабря по числу инфицированных. Но вот итоговые январские цифры будут близкими к декабрьским, — отметил собеседник «Известий».

Сергей Нетесов убежден, что грядущая масштабная вакцинация должна оказать влияние на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

— Это станет видно, когда будут привиты более 20–30 млн человек. Сейчас, по данным Минздрава, в России вакцинированы лишь чуть больше миллиона. Для того чтобы остановить эпидемию, этого, конечно, мало, — пояснил эксперт.

По его прогнозу, основанному на динамике заболеваемости и противоэпидемическим мерам, в апреле-мае распространение коронавирусной инфекции должно замедлиться, и предстоящим летом количество заболевших будет меньше, чем в тот же период прошлого года. Но это произойдет, убежден Сергей Нетесов, при условии, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами, хотя бы по 5–10 млн человек в месяц.

Осенью 2021 года, считает вирусолог, стоит ожидать подъема заболеваемости вместе с другими ОРВИ, но он уже не будет такой значительный, как в прошлом году. Во-первых, к этому времени общее число людей, перенесших коронавирусную инфекцию, будет близко к половине населения страны, а во-вторых, проявится и эффект от вакцинации.

Пока же никаких оснований для ослабления противоэпидемических мер нет, убежден Сергей Нетесов. Поэтому нужно продолжать носить маски, менять их почаще, мыть руки после контактов с ручками дверей, поручнями и перилами, соблюдать социальную дистанцию, ограничивать очное общение.

Дело в штаммах

Начало нового года стало сложным для европейских стран. 8 января в Великобритании было выявлено рекордно высокое количество случаев заражения — более 68 тыс. В этот день коронавирусная инфекция унесла жизни 1325 британцев — это самый высокий показатель для королевства с начала пандемии.

В Великобритании сейчас идет третья волна, и пока конца ее не видно, считает Сергей Нетесов. Причина, по его мнению, в новом варианте коронавируса, повышенная заразность которого была поначалу недооценена.

Новый штамм уже выявлен и в России, заявила 10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Его обнаружили у гражданина РФ, вернувшегося из Великобритании.

— Самолеты ежедневно летали между нашими странами в октябре, ноябре, начале декабря. Судя по всему, в нашей стране этот штамм распространяется не такими быстрыми темпами, как в Европе. Так что решение о прекращении полетов между Россией и Великобританией было совершенно правильным, — оценил Сергей Нетесов.

По состоянию на 5 января 2021 года британский вариант ковида был обнаружен в 40 других странах и регионах, а южноафриканский — в шести, сообщает ВОЗ. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации некоторые страны усилили или продлили ограничительные меры. 5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном выступлении объявил, что жителям страны нельзя выходить из дома более чем на час в день и для строго оговоренных занятий: физических упражнений, покупки продуктов или оказания помощи. В Германии общенациональный локдаун продлится минимум до конца января. В Нидерландах еще в декабре начал действовать жесткий карантин, срок окончания которого пока намечен на 19 января. Власти Израиля вводят в стране двухнедельный локдаун — он начнет действовать в полночь четверга, 7 января. Из-за опасности распространения более заразного штамма коронавируса об ограничении въезда и выезда объявили власти Дании до 17 января.

В целом в мире, по данным университета Хопкинса, число жертв нового коронавируса приблизилось уже к 2 млн человек, а число заразившихся — к 90 млн.

Большинство стран Европы, вводящие новые ограничения, борются с непредсказуемостью коронавируса, полагает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Любая новая информация о появлении нового штамма с высокой скоростью распространения прежде всего пугает правительства, потому что они планировали и закладывали в свою систему реакции под определенный сценарий. Государства боятся непредсказуемых ситуаций, поэтому начинают закрывать границы, пояснил Павел Волчков.