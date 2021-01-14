Всё логистично: с какими проблемами столкнулась вакцинация в ЕС

Руководство Европейского союза намерено к сентябрю 2021 года распространить среди своих граждан порядка 200 млн вакцин против COVID-19. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии , которая в борьбе с коронавирусом взяла на себя роль закупщика и распределителя препаратов. При этом сейчас скорость вакцинации в ЕС устраивает далеко не всех: вопреки общим договоренностям, некоторые страны начали заключать с производителями двусторонние соглашения на прямые поставки .

Медленнее, чем хотелось

Вакцинация от COVID-19 началась в Евросоюзе 26 декабря 2020 года. Тогда первые прививки сделали жители Германии, Венгрии и Словакии. В последующие дни дозы препаратов получили остальные страны объединения. В первой партии каждому участнику предоставили по 9750 вакцин, дав возможность привить по 4875 человек (пожилые люди, медперсонал).

Несмотря на то, что у Евросоюза нет общей политики здравоохранения, его участники решили создать единую стратегию вакцинации, при которой роль закупщика и распределителя препаратов на себя взяла Еврокомиссия . Она заключила соглашения о предварительной покупке с шестью производителями (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi/GSK, Janssen Pharmaceutica и CureVac) и зарезервировала у них около 2 млрд доз для 450 млн жителей ЕС. Как пояснил «Известиям» источник в Евросоюзе, цель такого подхода — расширить портфолио вакцин и диверсифицировать риски.

Однако Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency — EMA) пока одобрило лишь первые два препарата из шести, из-за чего реальное количество вакцин гораздо меньше, чем хотелось бы . Как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, «распределение препаратов идет постепенно», а после того, как другие производители получат одобрение, поставки возрастут — большинство из них произойдет в 2021 году.

— Мы планируем распределить 200 млн вакцин до сентября 2021 года. Комиссия и страны-члены работают также над привлечением дополнительных 100 млн доз, — пояснили «Известиям» в Еврокомиссии. — ЕК также предложила дополнительно приобрести 200 млн вакцин Pfizer/BioNTech с возможностью дозакупки 100 млн. Что касается Moderna, то ее 80 млн доз поступят в Европу в ближайшие месяцы.

Уже к середине января 2021 года в европейских СМИ начали появляться заметки о том, что Евросоюз действует слишком медленно, а потому и гонку вакцинирования уже проигрывает . Однако большинство европейских политиков, независимо от их взглядов, сходятся в том, что судить о результативности вакцинации в ЕС пока слишком рано.

— Здесь стоит помнить, что медучреждения по всей Европе забиты до предела, а медперсонал, который уже почти год работает в режиме пандемии, невероятно устал, — сказал «Известиям» член комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI), греческий политик Афанасиос Константину. — Конечно, сейчас на вакцину претендуют сотни миллионов людей, поэтому и возникает вопрос о поставках. Но я бы не стал сводить все только к нему.

По словам его коллеги по комитету, немецкого политика Ютты Паулюс, проблема заключается не в недостатке вакцин, а в сложности их транспортировки и хранения : так, уже одобренные препараты необходимо содержать в температуре ниже -70 °C и -20 °C. При таких условиях делать прививки в докторском кабинете невозможно. Это станет реальным, лишь когда одобрение получит вакцина AstraZeneca, которая хранится при 2-8 °C, подчеркнула она.

— Логистика в странах-членах развита неравномерно, поэтому пока не во всех государствах этот процесс идет одинаково . На сегодняшний день в большинстве из них вакцинирован всего 1% населения, — сказала «Известиям» Ютта Паулюс. — Соглашения о предварительных закупках были заключены на раннем этапе разработки вакцин, и тогда было не до конца понятно, насколько эффективным и безопасным окажется препарат. Тем не менее, ЕС удалось обеспечить более чем в два раза больше доз, необходимых для вакцинации всех граждан .

Централизованную систему закупок разработали для защиты более слабых стран, однако из-за ограниченных производственных мощностей она действительно замедлила поставки, отметил член комитета ENVI, итальянский депутат Пьетро Фьокки. По его оценке, реальная закупка вакцин, которые официально еще одобрены не были, может ускорить процесс, однако Евросоюз этому сопротивляется .

К слову, российский препарат Sputnik V на европейский рынок пока не вышел: как заявил 12 января представитель Еврокомиссии, производитель вакцины не запрашивал ее сертификацию в Евросоюзе, однако находится в контакте с агентством EMA.

Недосолидарность

Ситуацию с распределением вакцин в Евросоюзе на первой стадии назвать критичной нельзя. Тем не менее, некоторые страны решили сами выйти на производителей и договориться о поставках напрямую.

В начале января стало известно, что Германия зарезервировала для себя 30 млн доз препарата Pfizer/BioNTech , — это произошло потому, что ФРГ субсидировала разработку вакцины этой организацией.

Чуть позже президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью изданию Politis сообщил, что он попросил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху помочь с поставкой вакцин . «Это усилие наша страна предпринимает из-за задержки производства для того, чтобы ускорить вакцинацию. Однако если вакцины [из Израиля] одобрены не будут, то это вполне может стать проблемой», — отметил президент. На запрос «Известий», удалось ли на этот счет договориться с Тель-Авивом, в минздраве Кипра оперативно не ответили.

— Я слышала, что Кипр попросил Израиль поделиться с ним имеющимися у него дозами, — сказала Ютта Паулюс. — Интересно, конечно, узнать, будет ли Кипр делиться данными своих пациентов с Pfizer и платить за препарат столько же, сколько Израиль. По данным СМИ, он заплатил как минимум $30 за дозу, в то время как ЕС договорился закупить Pfizer/BioNTech по $12-15 за штуку .

Более того, по ее словам, даже если страны закажут препараты самостоятельно, они их получат не раньше, чем Евросоюз распределит зарезервированные им дозы.

В Брюсселе поведение Германии и Кипра не комментировали, однако очевидно, что такой подход руководство объединения не устраивает. Как подчеркнули «Известиям» в Еврокомиссии, «один из ключевых принципов общей стратегии вакцинации — избегать параллельных переговоров , поскольку они могут подорвать единый подход» ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен неоднократно призывала страны действовать солидарно, не нарушая «юридически обязывающих» договоренностей, и недавно, общаясь с министрами здравоохранения, потребовала от них подтвердить свою приверженность общей стратегии.

— Единые правила вакцинации — это, по сути, «джентльменское соглашение» 27 стран. Они договорились не конкурировать друг с другом , оставив ЕК переговоры с производителями о количестве и ценах, — пояснил «Известиям» член комитета ENVI, болгарский политик Петар Витанов. — Поскольку политика в области здравоохранения определяется каждой страной самостоятельно и не входит в компетенцию ЕС, никаких юридических требований здесь нет.

По его словам, ситуацию осложняют непрозрачность контрактов на вакцины и проблема коммерческой тайны. Отсюда и многочисленные предположения о том, почему определенные страны получают то или иное количество вакцин, подытожил политик.