Наградить от бед: появятся ли преференции за прививку от ковида

К старту массовой вакцинации регионы придумывают способы привлечения людей к кампании и поощрения за участие в ней. Идею с бейджами для привившихся, высказанную 14 января на Сахалине, местные власти еще будут обсуждать , сообщил «Известиям» источник в регионе. Сертификат вакцинации, который можно получить на Госуслугах, пока не дает никаких преференций, однако, Минздрав России допускает введение дополнительных послаблений для россиян , у которых он есть. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что люди, переболевшие ковидом, будут иметь льготы, о них станет известно на следующей неделе . Москва стремительно увеличивает количество точек, где можно будет привиться — в их число войдут даже исторические места столицы. А в ВОЗ считают целесообразным вести общий учет вакцинации в электронном виде.

Ближе к народу

15 января стало известно, что с 20-го числа в Москве заработает шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса . Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, специализированные прививочные центры откроются в ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо», флагманском офисе «Мои документы» ЦАО и в нескольких торговых центрах: «Город», «Океания», «COLUMBUS» и других.

Пункт в ГУМе начнет работу уже в воскресенье, 17 января, сообщает московский оперштаб . Помимо этого, для переболевших, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, будут вводиться послабления в городской системе. Более подробно об этом объявят на следующей неделе.

Наградить от бед Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



«Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им (переболевшим. — «Известия») тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — приводит слова мэра сайт mos.ru.

В пятницу директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что через три недели после получения второго компонента препарата и определения уровня антител людям можно отказаться от ношения маски . Позднее, глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг эту информацию . По его словам, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но привитый человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен.



Вакцинация — один из способов ускорить завершение эпидемии, отметил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко.

— Помимо нее, это методы неспецифический профилактики, то есть соблюдение санитарно-гигиенических правил, а также самоизоляция и карантин. Кроме того, важное значение имеет образование коллективного иммунитета. А он образуется из числа переболевших и вакцинированных, — подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, самые эффективные меры привлечения к вакцинации от коронавируса — информационные.

— У людей должно быть четкое понимание того, зачем они делают прививку. Прежде всего — это вопрос самосознания . Надо понимать, что человек и сам может заразиться и заразить своих близких, если будет безответственно относиться к профилактике инфекции, — считает эксперт.

На пятничном совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что Россия «исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин» .

Наградить от бед Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в РФ. И в сотни тысяч раз даже – есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в 5 тыс. раз, корь – в 1 тыс. раз, краснуха – в 4 тыс. раз, — отметила она.

15 января, по данным оперштаба, в России было зафиксировано 24 715 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, выздоровели свыше 27,5 тыс., скончались — 555 человек. Общее же количество заболевших за все время превысило отметку в 3,5 млн. Больше всего новых заражений снова фиксируют в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094) и в Московской области (1361).

Отличительный знак

К старту массовой вакцинации субъекты РФ разрабатывают способы привлечь людей к участию в кампании. В столице, к примеру, привитым от коронавируса будет разблокирован льготный проезд в общественном транспорте . Помимо этого, каждый гражданин России может получить электронный сертификат вакцинации. Скачать документ, содержащий QR-код, можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Пока этот документ не дает никаких преференций, однако, Минздрав России допускает введение дополнительных послаблений для россиян, у которых он есть. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин 14 января в рамках Гайдаровского форума.



14 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о том, что сахалинцы, прошедшие вакцинацию, будут получать специальные бейджи, которые дают право не носить маску. По информации «Известий» от источника в местном правительстве, в данный момент вопрос с бейджами находится на доработке .

— По самым оптимистичным данным они будут вводиться не раньше следующей недели. Пока решение находится в работе, возможно, будет переноситься, — рассказал источник.

Другие регионы не спешат последовать примеру Сахалина. Так, в пресс-службе правительства Подмосковья «Известиям» сказали, что о поощрительных мерах для привившихся пока не слышали.

При этом, ввод определенных послаблений целесообразен, считает Александр Бутенко.

Наградить от бед Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— Судя по аналогии с острыми респираторными заболеваниями, люди, перенесшие болезнь становятся невосприимчивы к ней. Нужно только предусмотреть определённые знаки отличия для людей с иммунитетом, чтобы они не вызывали неодобрение общества, — отметил он.



Решение о вакцинации должно оставаться добровольным, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



— Несмотря на то, что весь мир, по-видимому, идет к тому, что «паспорт вакцинации» станет обязательным даже при пересечении границ, я считаю, что не нужно делать прививку от ковида поводом для преференций. Потому что есть граждане, которые не могут себе этого позволить по состоянию здоровья , — отметила депутат.

При этом Светлана Бессараб уверена, что прививка может спасти много жизней.

— Я сама провакцинировалась и призываю к этому, но каждый должен принимать решение, исходя из ситуации со здоровьем, — подчеркнула она.

В российском представительстве ВОЗ «Известиям» сообщили, что не поддерживают введение требований о подтверждении вакцинации против COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки. При этом, там отметили, что в настоящее время ВОЗ изучает вопрос, как можно вести общий учет вакцинации в электронном виде для того, чтобы здравоохранение могло контролировать эффективность и охват вакциной .

По данным Российского фонда прямых инвестиций на 10 января, препаратом против коронавирус «Спутник V» вакцинированы более 1,5 млн человек.