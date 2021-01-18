Ковиданные меры: как в России стартовала массовая вакцинация

С сегодняшнего дня, 18 января, в России начался переход от масштабной вакцинации к массовой. В столице открылся первый мобильный пункт — в ГУМе. И сразу стал пользоваться огромным спросом. По подсчетам «Известий», за 11 часов его работы врачи приняли более 250 человек. Еще пять мобильных пунктов заработают в столице с 20 января - в «Геликон-опере», «Депо», ТРЦ «Океания», «Город» и «АФИМОЛЛ Сити». За стартом массовой прививочной компании наблюдали корреспонденты издания.

Со всех концов

В ГУМе, несмотря на понедельник, людно. Традиционные новогодние украшения ещё не сняли. На фоне туристов с фотоаппаратами и зашедших погреться в торговый центр москвичей выделяются молодые люди в разноцветных толстовках. Это волонтеры, они приглашают сделать прививку от COVID-10 и объясняют, как найти пункт вакцинации.

Дополнительно прямо у входа торговый комплекс вывешен указатель, информацию дублируют голосовые сообщения: вакцинация против COVID-19, 3 этаж, 1 линия. Там — живая очередь. Вакцинацию ожидают около 30 человек. Прививают отечественной вакциной «Спутник V».



— Если честно, мы не ожидали такого наплыва: очередь стоит с самого утра. И хоть пройти ее можно примерно за час, она не становится меньше, подходят все новые люди , — рассказывает администратор-помощник сервиса «Мои документы» Марина Чочишвили, помогающая организовывать процесс. — Из-за такого ажиотажа мы даже открыли ещё один кабинет вакцинации. Тут же, на третьем этаже.

Ковиданные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Потоки людей распределяют с десяток волонтеров, в кабинеты пускают по пять человек. Приём длится около 25 минут. Всех предупреждают, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. Абсолютное большинство желающих привиться — в масках.

— Мы стараемся как можно чаще проверять дистанцию между людьми. Я думаю, так много желающих пришло потому, что это первый выездной пункт вакцинации в Москве, — считает Марина Чочишвили.

«Хочу в красную зону»

Причины решения вакцинироваться именно в ГУМе у всех разные, рассказывают люди в очереди. Одни не смогли быстро попасть на прививку в свою поликлинику, другие приехали из регионов, где массовая вакцинация ещё не стартовала. Кто-то просто гулял по магазину и решил заодно и сделать укол.

— У меня тяжело болеет дядя, лежит в ковидном госпитале, — рассказывает Ольга из Москвы. — Я пыталась записаться в свою поликлинику, но там приём открыт только по полчаса в день, а желающих много. Записывают сейчас на середину февраля. А здесь можно просто прийти и привиться сразу, без записи.

Другая женщина приехала с мужем из Крыма.

— Мы ехали в Москву специально на вакцинацию, — говорит она. — У нас дома еще не начали прививать мою группу риска, я уже на пенсии, так что здесь единственная возможность это сделать.



В прививочном пункте возле Красной площади, как оказалось, прививают даже иностранцев — им при себе необходимо иметь только удостоверение личности, рассказал участник «Мосволонтера» Антон Мальцев. И даже переболевшие при желании могут сделать укол.

Ковиданные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы рассчитываем на честность граждан. Всех просят заполнить анкету, рассказать о самочувствии. Если человек уже переболел, его предупредят, что ему укол делать не рекомендуется. Но если он все же решит, отказывать не будут, — заявил волонтер.

Второй этап вакцины будут проводить здесь же, всем привившимся назначают день, когда нужно прийти снова, и выдают сертификат с одной печатью. После второго укола на него поставят ещё одну.

Подходим к молодому человеку в очереди, чтобы узнать, почему он пришёл сюда на прививку.

— Я студент-медик. Хочу работать в красной зоне, а если не провакцинируюсь, меня не пустят. По своей глупости не прикрепился к поликлинике, а здесь можно сделать прививку и без прикрепления. Как только я узнал, что тут открылся мобильный пункт, сразу приехал. Надеюсь, скоро сам смогу спасать жизни, — поделился студент Михаил.



Прежде чем попасть в кабинет, придется постоять в очереди 1-1,5 часа.

— Укол делают быстро и не больно, — рассказывает молодая женщина из Москвы, — нам понравилось, как все тут организовано. Мы не слишком долго ждали, за час прививку получили около 30 человек перед нами.

Ковиданные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По подсчетам «Известий», если прием пяти пациентов идет 25 минут, а работают два кабинета, то за 11-часовой день (пункт открыт с 10:00 до 21:00) привиться в ГУМе смогли более 250 человек.



Тем, кто получил вакцину, дают фирменное мороженное от ГУМа. Видимо, в качестве подтверждения, что с прививкой от ковид даже в минус 20 на улице им ничего не угрожает. Мобильный пункт вакцинации в универмаге будет принимать пациентов до 2 марта.

Подмосковная тишина

В обычных поликлиниках мороженое за прививку, увы, не выдают. Так, в городской поликлинике Королёва (Подмосковье) в коридоре никакой очереди в кабинет, где проводят вакцинацию. Прием ведет врач, которая сама же и записывает на укол — по старинке ручкой в толстую тетрадку. Привиться можно, только если прикреплен к данной поликлинике , пояснила медик.

На вопрос, когда есть ближайшая такая возможность, женщина открывает страницу, где уже значится два десятка фамилий и предлагает дату: 11 февраля. Медработник предупреждает, что если были подозрения на коронавирус, то предварительно нужно сдать тест на антитела. В зависимости от количества антител предложат пройти вакцинирование или отказаться от него. Сдать кровь на антитела можно здесь же, предварительно записавшись в регистратуре. А результаты теста будут готовы в течение двух-трех дней.

Из кабинета выходит 78-летний мужчина. Представляется Валентином.

Ковиданные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я пожилой человек, поэтому решил пройти вакцинацию, чтобы не подвергать себя риску заболеть этой опасной инфекцией, — рассказал он.

По его словам, ждать своей очереди ему пришлось две недели. Коронавирусом он не болел, поэтому и тест на антитела не сдавал.

Следующая посетительница прививочного кабинета, Эмма, пришла пока только записаться.

— Меня привьют 11 февраля. Я человек немолодой, поэтому решила себя обезопасить и привиться. Организовано все комфортно, никаких очередей. Просто пришла, зашла в кабинет и меня записали на укол, — рассказала она.

В следующие полчаса к кабинету больше никто не подошел. Хотя на весь Королёв всего три прививочных пункта.

Три составные части

В России необходимо вакцинировать от коронавируса 60% населения — 68,6 млн человек, без учета несовершеннолетних и уже переболевших, заявила 18 января на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. 20 млн планируют привить в первом квартале — полностью или первыми компонентами вакцин.

До марта будут использовать преимущественно «Спутник V», с марта – еще и «ЭпиВакКорону», а к началу апреля появится возможность привиться вакциной «КовиВак» Центра Чумакова, которую 19 января отправят на регистрацию.

На 18 января в России переболели ковидом (или болеют сейчас) более 3,5 млн человек. Сегодня, 18 января, в стране подтвердили ещё 22 857 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость ниже 25 тыс. человек в день держится с 3 января. Больше всего новых заболевших снова фиксируют в Москве (3 679). Однако в столице это самый низкий показатель с прошлого четверга, 14 января, когда зафиксировали 5 893 случаев.

Живой вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сегодня ситуация остаётся достаточно напряжённой, хотя она и стабилизируется. Но ежесуточная регистрация — более 20 тыс. случаев в Российской Федерации — это достаточно высокие уровни, — отметила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, этап стабилизации и снижение заболеваемости сейчас отмечается в 72 регионах страны, ещё в 13 зафиксирован рост.