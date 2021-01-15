Ковидная метка: к чему может привести идея бейджей для привитых

Жителям Сахалина разрешат не носить маски, если они сделают прививку от коронавируса. После вакцинации им выдадут бейдж, подтверждающий это право. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали такое решение спорным: вакцина не является стопроцентной гарантией того, что человек не несет эпидемической угрозы для окружающих. При этом поощрять граждан к активной вакцинации необходимо, и менно она остается главной надеждой на победу над вирусом. По этому пути пошли и московские власти, пообещавшие разблокировать транспортные карты привившимся пожилым людям.

Есть идея

14 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал сахалинцев и курильчан принять участие в вакцинации от коронавируса: в субботу в регион прибудет крупнейшая партия (более 9 тыс. доз) препарата «Спутник V». Прошедшим вакцинацию, по словам губернатора, будут выдавать специальные бейджи, которые станут подтверждением их права не носить маску в общественных местах.

— Чтобы выйти из кризиса, нам необходимо получить коллективный иммунитет, — сказал глава региона. — Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области. Наша задача — создать так называемые «зелёные зоны» в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован.

Вакцину направят во все островные муниципалитеты. Кроме того, в область будет поступать 20 тыс. доз препарата от коронавируса ежемесячно, отметил губернатор.

Ковидная метка Фото: ТАСС/Сергей Карпухин



Сегодня, по данным оперштаба, в Сахалинской области было зарегистрировано 129 новых случаев COVID-19, выписаны 182 человека. Всего на 14 января в регионе зафиксировано 17 695 случаев заболевания, выздоровели 14 740 человек, умерли 20, а около 3 тыс. сейчас проходят лечение.



«Известия» направили запрос губернатору Сахалинской области с просьбой прокомментировать решение о выдаче бейджей местным жителям, прошедшим вакцинацию.

Поощрение привитых

Ранее и мэр Москвы Сергей Собянин объявил о поощрительных мерах для возрастных жителей столицы, прошедших курс вакцинации.

«Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», написал он в своем блоге 29 декабря 2020 года.

О том, что массовая вакцинация — главная надежда на остановку пандемии, неоднократно говорили многие врачи, чиновники, политики.

Ковидная метка Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Эпидемия может быть остановлена либо с помощью соблюдения социальной дистанции, либо очень жесткими мерами ограничительного характера, либо такими профилактическими мерами как прививка , — отметил в беседе с «Известиями» первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. — Поэтому, конечно, главы регионов будут стараться сделать все, чтобы смягчить режим жесткой изоляции, будут призывать людей к вакцинации и искать способы поощрения тех, кто привился. В первую очередь это должны быть меры морального стимулирования. Очень важен пример вакцинации самого руководителя и членов его команды, обращения к гражданам врачей, которым люди доверяют.

Бейдж маске не замена

Инициатива сахалинских властей все же вызывает сомнения в законности, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Есть распоряжение Роспотребнадзора по поводу ношения масок в общественных местах, его никто не отменял. В нем нет сноски, что маски можно не носить, если ты провакцинировался. К тому же, нельзя делить людей на своих и чужих по бейджиками. Решение прививаться или нет — личное право человека, — отметил он.



Если же говорить об эпидемиологической стороне, мы должны понимать, что вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заразится коронавирусом, подчеркнул эксперт.

Ковидная метка Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Ни одна вакцина в мире не дает такой гарантии. Привитый человек может перенести заболевание в легкой форме. Однако такой больной все равно может представлять опасность для окружающих, и должен носить маску, — сказал Сергей Леонов.

С ним согласен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. Он отметил, что после прививки процесс выработки антител к вирусу идет в течение двух-трех недель. Первой вакцинации может быть недостаточно, чтобы защититься от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому нужно пройти вторую примерно через три недели. Также в период формирования иммунитета после прививки высок риск заболеть, при этом протекать болезнь у большинства может бессимптомно.

— Роль маски в том, что инфицированный человек с выраженными симптомами или без них защищает от заражения окружающих. Маска преграждает проникновение вирусов, выделяемых человеком в окружающую среду. Поэтому я не рекомендую даже после вакцинации ходить в общественных местах без маски, ее обязательно нужно надевать, —убежден вирусолог.

Ковидная метка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, имеют ли власти Сахалина право на отмену масочного режима привитым гражданам. В ведомстве переадресовали этот запрос в оперштаб региона.

Маркировка личности

Маркировка людей никогда ничем хорошим не заканчивалась, отметил член комитета государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.



— «Ковидные паспорта» или любые другие маркеры могут быть методами популяризации вакцинирования. Они не должны быть единственным разрешительным документом на ношение масок или, например, совершение международных путешествий. Нельзя дискриминировать людей, которые не могут по показаниям врачей привиться или которые уже переболели , — подчеркнул депутат.

Стремление губернатора Сахалинской области понятно, многие не хотят вакцинироваться и людей нужно как-то привлекать к этому процессу, добавил Александр Чепурнов.

Ковидная метка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Но, на мой взгляд, не путем разрешения ходить без маски, а демонстрацией положительных примеров тех, кто был, например, скептиком, затем привился и не заболел, — сказал он.



Есть и другая проблема, отметил социальный психолог Алексей Рощин.



— После введения бейджиков на Сахалине неизбежно возникнет черный рынок. Люди будут покупать эти «аксессуары», чтобы иметь право не надевать маску. Полагаю, это вызовет недовольство в обществе, так как не будет уверенности: те, кто носит бейдж, действительно привился или купил эту прививку, — отметил он.

В итоге подобные маркеры могут стать скорее признаком статуса человека. Тот, у кого он есть — человек состоятельный. Тот, у кого нет — тот ковидный диссидент или человек бедный, который не может себе позволить купить бейдж. Все это лишь усилит напряженность в обществе, уверен эксперт.