Будь я социологом или психологом, либо специалистом по массовому сознанию и управлению им, я бы с весны потирала руки в предвкушении гигантского материала для будущей кандидатской или докторской, который подкинула сама жизнь. Собственно, все мы уже почти год участвуем в эксперименте, условия для которого невозможно создать искусственно. Даже вложив в это все миллиарды условного илона маска. Причем речь не об эпидемиологии или вирусологии.

В начале коронавирусной изоляции популярные и не очень психологи предрекали гигантский скачок в статистике разводов, рост бытовых травм и даже убийств, а также суицидов.

Моя личная статистика (хотя я прекрасно понимаю, что выборка не репрезентативна и всерьез восприниматься не может) показала, что всё происходит наоборот. Друзья стали чаще общаться (пусть и удаленно), родители получают больше внимания от детей, а подростковые проблемы у многих «трудных» мальчиков и девочек растворились сами собой. Я знаю много примеров, когда к заболевшим коронавирусом людям приезжали курьеры с посылками от друзей и родственников, — там был и домашний борщ, и еще теплая шарлотка, и лекарства, которые не достать даже в Москве.

Люди стали больше ценить семью и близкое окружение. Но парадокс — люди стали и нетерпимее к тем, кто не входит в ближний круг, а также к тем, чье поведение во время эпидемии не совпадает с их личными представлениями о «правильном». В общем, вечная и бессмысленная война «тупоконечников» с «остроконечниками».

«Масочники» яростно набрасывались на «безмасочников»: «Ты сейчас убил десять старушек!». «Безмасочники» поколачивали «масочников» со словами: «Так ты заразный!». А авиакомпания Delta Airlines внесла почти 900 пассажиров в черный список за отказ надеть маску. Но сейчас мы подошли к следующей стадии общественного раскола. Началась вакцинация. Пока еще не массовая, но уже ясно, что людей во всем мире через полгода-год-полтора разделят на первосортных и всех остальных.

ВОЗ уже активно обсуждает введение паспортов вакцинации для путешественников, врачи и учителя, не готовые прививаться в добровольном порядке, задумываются о потенциальном увольнении, а на Сахалине решили выдавать всем привитым от COVID-19 специальные бейджи, с которыми те смогут разгуливать в общественных местах без масок.

Ассоциации, надо сказать, возникают прямые и очень нехорошие. По логике, всем остальным надо выдать желтые повязки. Или красные — по цвету коронавируса.

Но губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ничего плохого в «бейджиках раздора» не видит. Он еще планирует создать «зеленые зоны». Это организации, предприятия и учреждения, все обитатели которых будут привиты. Но как соблюсти стопроцентную чистоту «зеленой зоны»? Ведь всегда найдутся люди, которым просто по медицинским показаниям нельзя прививаться? Их уволят, отчислят и вычеркнут из всех списков? Или появятся резервации с колючей проволокой и овчарками для непривитых?

В 1967 году в одной калифорнийской школе учитель истории Рон Джонс провел спонтанный эксперимент. По программе школьники изучали Вторую мировую войну. И задали педагогу простой детский вопрос — как жители Германии могли допустить возникновение нацизма и массовое истребление людей? И учитель решил наглядно показать, как просто и незаметно происходит расчеловечивание.

Сначала он ввел в классе жесткую дисциплину и объяснил, насколько важно понятие общности. Потом выдал участникам группы членские билеты и придумал жест — салют Третьей волны. Затем попросил назвать детей по одному «надежному» знакомому, который бы мог присоединиться к Третьей волне. Чуть позже сами собой появились доносчики, которые докладывали учителю о нелояльных. В итоге примерно через неделю участники эксперимента считали себя особой группой избранных и частью государственной программы, задача которой — политические преобразования на благо народа. После этого Джонс прекратил эксперимент — он рассказал своим ученикам, что никакого движения не существует. А потом включил проектор и показал кинохронику 1940-х годов. Позже по мотивам эксперимента была написана книга «Волна» и снят одноименный фильм. Очень полезные, надо сказать, произведения для неокрепших юношеских мозгов.

Да, вакцинация неизбежна. Она будет массовой и оперативной. Но не стопроцентной и добровольной, поскольку это просто невозможно. И поэтому сейчас очень важно не допустить разделения людей на граждан первого и второго сорта. С бейджиком и без. С ковид-паспортом и без оного. И не вычеркнуть из социума тех, кто не привьется.

Автор — журналист «Известий»

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