Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса

Использование защитных средств, в том числе масок, в пандемию коронавируса необходимо и для тех, кто вакцинировался, и для переболевших, заявил в четверг, 14 января, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным», — приводит ТАСС его слова.

Ишмухаметов также напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора, согласно которым использование средств защиты в период пандемии обязательно.

Ранее в четверг аналогичное мнение выразил сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый.

В этот же день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым можно не носить медицинские маски в общественных местах. Он также призвал граждан к прохождению вакцинации, которая стартует в области с 15 января.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.