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Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
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Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса

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Использование защитных средств, в том числе масок, в пандемию коронавируса необходимо и для тех, кто вакцинировался, и для переболевших, заявил в четверг, 14 января, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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«Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным», — приводит ТАСС его слова.

Ишмухаметов также напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора, согласно которым использование средств защиты в период пандемии обязательно.

Ранее в четверг аналогичное мнение выразил сенатор заслуженный врач России Владимир Круглый.

В этот же день губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым можно не носить медицинские маски в общественных местах. Он также призвал граждан к прохождению вакцинации, которая стартует в области с 15 января.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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