Жители Сахалина смогут не носить маски после прививки от COVID-19

Жители Сахалинской области, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым можно не носить медицинские маски в общественных местах. Это следует из обращения губернатора области Валерия Лимаренко, опубликованного в четверг, 14 января, на сайте правительства региона.

Глава региона напомнил, что с 15 января в Сахалинской области стартует массовая вакцинация от коронавируса. Лимаренко призвал граждан принять участие в вакцинации.

«Эта вакцина («Cпутник V». — Ред.) себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации. <...> Наша задача — создать так называемые зеленые зоны в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован», — говорится в публикации.

Отмечается, что все сделавшие прививку получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.

По словам Лимаренко, власти региона планируют получать около 20 тыс. доз препарата ежемесячно.

Ранее в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца января в российские регионы поступит 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Накануне о поставке в регионы 600 тыс. доз вакцины от коронавируса заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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