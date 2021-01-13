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Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в среду, 13 января, в ходе совещания с членами правительства.

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«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов», — сказал глава государства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что вакцинация в новогодние праздники в стране прошла в плановом режиме.

По ее словам, российские вакцины эффективны против нового штамма COVID-19.

«На сегодняшний день я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра «Вектор», говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма, но <...> мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, что это действительно так и основания сейчас утверждать у нас есть», — подчеркнула вице-премьер.

Она также уточнила, что испытания вакцины проходят на животных.

В Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

В январе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Кроме того, в декабре также стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. Первый случай этого вируса зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии 12 января.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За минувшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 566 человек. Выздоровели еще 28 658 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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