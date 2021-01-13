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В России за сутки выявили 22 850 случаев заболевания COVID-19

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В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в среду, 13 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003), Подмосковье (1189).

За минувшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 566 человек. Выздоровели еще 28 658 человек.

С начала распространения коронавируса в России выявлено 3 471 053 случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.

Ранее, 12 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что заболеваемость снижается в 22 регионах страны, в 61 регионе ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечается продолжение роста.

При этом, по словам Поповой, отмечается снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

В России 15 декабря во всех регионах началась масштабная вакцинация. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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