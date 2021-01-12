Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. На эту тему она высказалась во вторник, 12 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — сказала Попова.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, в 61 регионе ситуация стабилизируется. Еще в двух субъектах с малой численностью населения отмечается продолжение роста.

При этом, по словам Поповой, отмечается снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с COVID-19.

«Снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7% в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%», — добавила глава ведомства.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 22 934 новых случая заболевания COVID-19. За минувшие 24 часа зарегистрирован 531 летальный исход, полностью выздоровели 24 755 человек.

В России 15 декабря во всех регионах началась масштабная вакцинация. Россиянам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.