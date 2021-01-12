В России за сутки выявили 22 934 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 22 934 новых случая заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (5001 случай).

За минувшие 24 часа зарегистрирован 531 летальный исход, полностью выздоровели 24 755 человек.

По данным на 12 января, всего в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 62 804 пациента скончались, выздоровели 2 825 430 человек.

Ранее в этот же день российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

Несколько дней назад глава Роспотребназдора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19 с начала 2021 года.

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России почти четверть коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны.

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