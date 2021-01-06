Мурашко назвал долю свободных коек для пациентов с COVID-19 в России

В России 24% коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободны. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами в среду, 6 января.

«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов», — сказал он.

Министр призвал россиян не забывать о противоэпидемических мерах: носить маски, соблюдать безопасное расстояние, по возможности избегать посещения людных мест.

Он посоветовал провести праздники в кругу семьи, а при ухудшении самочувствия «незамедлительно обращаться за медицинской помощью».

По словам Мурашко, в период новогодних праздников ситуация с COVID-19 в стране стабилизировалась, но еще остается напряженной. Он отметил, что ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев этого вируса.

Министр добавил, что сейчас медицинская служба продолжает в полном объеме оказывать необходимую медпомощь гражданам. По данным мониторинга Росздравнадзора, в России «не зафиксировали серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи».

«Учитывая, что период праздничных дней не окончен, вся медицинская служба продолжает работу в режиме повышенной готовности», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что Росздравнадзор решил выпустить в оборот 10,7 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего в гражданский оборот выпустили 1 млн 543 тыс. доз вакцины «Спутник V» и свыше 45 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Он отметил, что «Спутник V» в России в настоящее время производят шесть площадок, вскоре планируется запуск еще одной.

Министр рассказал, что в Москве в ближайшие дни введут в эксплуатацию вторую очередь распределительного центра, который позволит хранить и отправлять до 10 млн доз замороженной вакцины от COVID-19.

Он также напомнил, что на портале госуслуг есть дневник вакцинированного, в который все граждане, сделавшие прививки от этой инфекции, могут вносить данные о своем самочувствии. Он подчеркнул, что никаких справок для прохождения вакцинации предоставлять не нужно.

Мурашко добавил, что специальные социальные выплаты за декабрь прошлого года получили 696 884 медицинских работника, помогающие пациентам с COVID-19. В общей сумме выплаты составили более 21 млрд рублей.

Медики, работающие с коронавирусом в период новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе, подчеркнул он.

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