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Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии

Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца
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К середине января ночные температуры в Москве могут достичь минус 28 градусов, прогнозируют в центре «Фобос». Кроме того, за неделю выпадет треть месячной нормы осадков. Такой зимы не было три последних года. Врачи не ждут, что морозы, которые продлятся почти до конца месяца, убьют коронавирус — напротив, они сохранят его жизнеспособность в течение долгого времени. Плохо и то, что в холодную погоду сложнее проветривать помещения, что негативно сказывается на способностях человека препятствовать инфекции.

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На текущей неделе в Москве установится настоящая морозная зима, которой не было как минимум три последних года. Ночью будет минус 15–20 градусов, днем — минус 10–15. В выходные ночью местами столбик термометра опустится до 28 градусов ниже нуля.

— Морозы в Москву пришли надолго. Они продлятся две недели, почти до конца января, — рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, регион окажется в тыловой части циклона, куда будет доходить холодный воздух с Русского Севера, где уже ударили 30-градусные морозы.

В четверг и пятницу в Москву также придет южный циклон-балканец, который принесет с собой снегопады. Сугробы в столице вырастут с 21 до 35–38 см, на западе Подмосковья — до 40–42 см, на севере — до 45–47 см.

— За эту неделю выпадет 10–15 мм осадков, пик которых придется на среду–пятницу — это треть месячной нормы. Таких крещенских морозов с почти полуметровыми сугробами не было в Москве давно, — добавил Евгений Тишковец.

К выходным Москва окажется в самом логове русской зимы. В выходные ночью будет минус 20–25, местами — минус 28, днем — минус 15–20, что почти на 10 градусов ниже климатической нормы.

Столь суровые морозы впервые пришли в Центральную Россию за всё время эпидемии COVID-19. Они могут стать новым фактором для распространения вируса, уверена научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Низкие температуры не препятствуют распространению вируса, скорее наоборот — они отлично сохраняют его жизнеспособность в течение долгого времени за счет высушивания и, соответственно, способствуют дальнейшему распространению инфекции. В морозы в высушенном состоянии любые вирусы могут сохраняться до нескольких недель. А ветер может разносить эти остатки высушенного вируса, — рассказала «Известиям» Ольга Шуппо.

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При этом, по ее словам, важно учитывать, что нагрузка COVID-19 в целом на популяцию снижается. Многие уже переболели, растет число вакцинированных.

В Москве городские службы 8 января приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за ухудшения погоды, сообщал официальный сайт мэра Москвы.

Отопительный сезон в целом негативно сказывается на способностях человека препятствовать инфекции. Отопление провоцирует пересыхание слизистых оболочек, в результате чего они становятся уязвимее, рассказывала ранее «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По ее словам, когда снижается частота проветривания в офисах и других местах скопления людей, повышается концентрация вирусных частиц в воздухе и тем самым растет риск заражения.

Впрочем, даже с учетом столь длительных морозов, которые нас ожидают, зимы в России неизменно теплеют — примерно на 0,4 градуса за 10 лет, отметил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Размах (межгодовая изменчивость зим) при этом будет расти. И всё теплее становятся весенние сезоны — на 0,6 градуса за 10 лет.

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— Размах между теплой и холодной зимами будет становиться больше. Одна зима, например, может быть на пять градусов теплее нормы, а следующая — на один градус холоднее. У нас будет то особо теплая зима, то слишком холодная. Или же несколько теплых зим подряд, потом несколько холодных. Но сильных морозов (до 30 градусов) в Центральной России будет всё меньше и меньше, — сообщил эксперт.

Остальные времена года также не отстают в потеплении, добавил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

— Сейчас происходит быстрый переход от зимы к лету, весна начинается раньше, май и сентябрь — уже практически летние месяцы. А летом могут быть катаклизмы — ветра, ливни и т.д. Это всё связано с изменением климата, — заключил специалист.

Об этой тенденции «Известия» подробно писали летом 2020 года, после того как Москву накрыли затяжные дожди. Тогда ученые заявили, что «нормальная» погода, скорее всего, уже не вернется в Россию.

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