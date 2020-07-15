Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды

«Нормальная» погода, скорее всего, уже не вернется в Россию, считают опрошенные «Известиями» ученые. Залитая дождями Москва и 40-градусная жара в Якутии — это последствия потепления климата , отмечают они. Поэтому со временем нетипичных для разных регионов явлений — штормовых ветров, многодневных ливней, внезапно обрушившихся снегопадов или феноменально жарких периодов — будет только больше.

Урал закипел

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.

— На Урале, в Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях речь сейчас идет не только об антициклоне, но и о перемещении сухого жаркого воздуха из Казахстана, Средней Азии, Ирана. В Курганской и Тюменской областях температура тоже близится к 40 градусам, — рассказал Роман Вильфанд.

погода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Солнечная малооблачная погода бывает не только в умеренных и низких широтах, но и на севере Якутии, в Красноярском крае, добавил он. В Якутии такие антициклоны грозят пожарами, тушить их бывает очень сложно.

— В конце июня в Верхоянске (Якутия) температура поднялась до 38 градусов. Это не то что необычно, это экстремально необычно. Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать этот рекорд как феноменальный. Верхоянск расположен в полюсе холода, именно здесь зафиксирована самая низкая температура на Северном полушарии — минус 67,8 градуса. Летом в условиях мощного антициклона идет постоянный прогрев, потому что там нет ночи. Это и привело к такой температуре, — рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, подобные погодные аномалии на севере возникают всё чаще из-за потепления климата и изменения циркуляции воздуха. Горит тундра, размораживаются скотомогильники с ящуром. Появляется много проблем, которых раньше не было.

— Антициклоны там возникают всё чаще, наблюдаются даже кроссполярные переносы продуктов горения с Аляски на Чукотку. Раньше этого не было, — заключил Роман Вильфанд.

По его словам, грядущие осень и зима непременно подготовят нам очередные сюрпризы.

Дальше хуже

С потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. И на «нормальную» уже можно практически не надеяться, уверен Роман Вильфанд.

Самое яркое проявление потепления климата — изменение характера осадков , подчеркнул старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский. Раньше дожди чаще были обложными (затяжными, равномерной интенсивности), а сейчас стали ливневыми.

Кроме того, изменился режим выпадения осадков.

— Представьте колье из бус, где бусинки расположились отдельно или сгруппировались. Так и дожди. На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые распределялись равномерно: солнечная неделя, потом дождь, и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это чревато наводнениями, с другой — засухой, — рассказал Александр Чернокульский.

погода Подтопленный трамвай после мощного ливня в центре Краснодара на улице Переходной, 14 июля 2020 года Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Еще одно заметное проявление изменившегося климата — более теплые зимы и увеличение температуры в целом, добавил он. Это могут заметить не только ученые, но и обыватели.

Для такой северной страны, как Россия, изменение климата — плохой знак, уверен директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин. Перепады погоды негативно сказываются на здоровье людей. Засуха опасна для сельхозугодий, жара приводит к лесным пожарам.

— Казалось бы, потепление создает хорошие условия для роста деревьев на севере. Но вместе с этим мы можем наблюдать нашествие вредителей, большая часть из которых перестала погибать в установившиеся в последние годы теплые зимы. Шелкопряд восточный пробрался уже в Красноярский край. Ему там стало тепло. По этой же причине в Московской области начали наблюдаться вспышки распространения короеда-типографа, — заключил Алексей Кокорин.

По его словам, какие-то нетипичные для наших широт явления (например, тропические циклоны) в Россию не придут, но штормовых ветров, ливней или внезапно обрушившихся снегопадов будет только больше.

Человек виновен

Современное потепление по большей части связано с деятельностью человека, а именно со сжиганием ископаемого топлива. В России для уменьшения углеродного следа стоит начинать даже не с использования альтернативных источников энергии, как это делают в Скандинавии, а, например, с пересмотра взглядов на потребление тепла в многоквартирных домах.

— У нас идет большая потеря из-за плохой теплоизоляции. Сократив ее, мы бы сильно уменьшили углеродный след. В идеале, конечно, надо отказаться от угля в качестве средства обогрева городского жилья, — отметил Александр Чернокульский.

погода Лесной пожар в Камчатском крае Фото: РИА Новости/Федеральное агентство лесного хозяйства

Кроме того, по его словам, больше внимания стоит уделять профилактике и тушению лесных пожаров, что также позволит сократить выбросы парниковых газов. Но пока подавляющее большинство стран снижают выбросы не специально, а только если в этом есть необходимость.

— Допустим, когда главную роль играет энергосбережение, то и выбросы автоматически снижаются. Или же, например, китайцам попросту уже нечем дышать, и из-за этого они вынуждены закрывать угольные станции и переходить на газ. Это всё пока побочные действия , — считает Алексей Кокорин.

Непременно настанет момент, когда снижать выбросы придется уже принудительно, подытожил он. Пока к этому близки только страны Европы.