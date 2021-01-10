Попова посчитала преждевременным говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано, заявила глава Роспотребназдора Анна Попова 10 января. Она также отметила, что за первые десять дней 2021 года число заболевших COVID-19 снизилось на 12%, число госпитализированных снизилось примерно на такое же количество процентов.

«Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она также подчеркнула, что случай заражения «британским» штаммом коронавируса был выявлен в России еще в конце 2020 года. Глава Роспотребнадзора напомнила, что существующие в стране тесты на COVID-19 обнаруживают новый штамм.

Как рассказала Попова, пациент, у которого его выявили, не имел симптомов COVID-19. В настоящий момент он чувствует себя хорошо. «Только у одного человека это был коронавирус нового штамма, только у одного. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — добавила глава Роспотребнадзора.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска. По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.

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