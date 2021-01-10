Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
NYT увидел сходство между штурмом Капитолия и событиями на Донбассе
Мир
Появились кадры c места крушения Boeing в Индонезии
Мир
На Украине 90% тестов на коронавирус оказались российского производства
Мир
Лукашенко признал Путина единственным другом
Мир
Эксперт оценил вероятность вынесения импичмента Трампу
Общество
Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью
Авто
Названа способная привести к взрыву автомобиля ошибка водителей
Политика
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Общество
Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни
Сюжет:

В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в России зарегистрирован 22 851 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3 401 954 человек, скончались 456 пациентов, сообщили 10 января в оперативном штабе.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 4216, Санкт-Петербурге — 3010 и в Подмосковье — 1292 .

За весь период зарегистрировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 2 778 889 человек.

Накануне в Роспотребнадзоре отметили, что в стране с начала пандемии провели более 93,2 млн тестов на наличие инфекции. Исследования продолжаются, новые тесты делают ежедневно.

8 января специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили более быстрое распространение нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Они отметили, что в борьбе с распространением нового мутировавшего штамма и обычного разницы нет, действуют стандартные меры безопасности.

В России, по данным Роспотребнадзора, нового вида коронавируса нет. Ранее страна прервала авиасообщение с Великобританией. Ожидается, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в РФ поступит более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020