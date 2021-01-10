В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрирован 22 851 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3 401 954 человек, скончались 456 пациентов, сообщили 10 января в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявили в Москве — 4216, Санкт-Петербурге — 3010 и в Подмосковье — 1292 .

За весь период зарегистрировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 2 778 889 человек.

Накануне в Роспотребнадзоре отметили, что в стране с начала пандемии провели более 93,2 млн тестов на наличие инфекции. Исследования продолжаются, новые тесты делают ежедневно.

8 января специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили более быстрое распространение нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Они отметили, что в борьбе с распространением нового мутировавшего штамма и обычного разницы нет, действуют стандартные меры безопасности.

В России, по данным Роспотребнадзора, нового вида коронавируса нет. Ранее страна прервала авиасообщение с Великобританией. Ожидается, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в РФ поступит более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V».

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