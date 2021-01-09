В России проведено более 93 млн тестов на наличие коронавируса

В России с начала распространения коронавируса провели более 93,2 млн тестов на наличие инфекции. Об этом в субботу, 9 января, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в стране было проведено 268 тыс. тестов на COVID-19. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются свыше 633 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в стране выявлено 23 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России на сегодняшний день выявлено 3 379 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 754 809 человек.

В мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на 9 января выявлено 88 879 115 подтвержденных случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в США — свыше 21,8 млн. На втором месте по количеству выявленных случаев находится Индия (более 10,4 млн), а на третьем — Бразилия (более 8 млн).

В начале января бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова выразила уверенность, что ситуацию с коронавирусной инфекцией в мире удастся переломить к концу 2022 года при условии вакцинации и разработки эффективного противовирусного препарата.

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