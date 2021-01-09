Число случаев COVID-19 в мире превысило 88,8 млн

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составило 88 879 115. Об этом свидетельствуют данные сервиса американского университета Джонса Хопкинса на субботу, 9 января.

Скончались из-за осложнений на фоне COVID-19 более 1,9 млн человек. Вылечились свыше 49,4 млн пациентов.

Наибольшее число заболевших выявлено в США — свыше 21,8 млн. На втором месте по количеству выявленных случаев находится Индия (более 10,4 млн), а на третьем — Бразилия (более 8 млн).

Согласно данным университета, накануне в мире было выявлено 812 212 новых случаев коронавируса.

В этот же день эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове объявила, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, распространяется быстрее немутировавшего варианта.

При этом она добавила, что в борьбе с распространением нового мутировавшего штамма вируса и обычного разницы нет, действуют стандартные меры безопасности. По словам ван Керкхове, нет данных об особой опасности коронавируса COVID-19.

О том, что в Соединенном Королевстве был обнаружен новый штамм коронавируса, стало известно в середине декабря. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, мутировавший вид вируса на 70% заразнее своего предшественника. Однако, по его словам, доказательств того, что он более смертоносен, нет. В связи с этим ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией, в том числе и Россия. Позднее «британский» штамм коронавируса был обнаружен в нескольких государства, среди них Дания, Япония и США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года в китайском многомиллионнике Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. Пандемия заболевания была объявлена ВОЗ 11 марта.