В ВОЗ подтвердили более быстрое распространение нового штамма COVID-19

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее не мутировавшего варианта. Об этом сообщила в пятницу, 8 января, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Новая информация поступает постоянно. Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сказала она на брифинге ВОЗ.

Она добавила, что в борьбе с распространением нового мутировавшего штамма вируса и обычного разницы нет, действуют стандартные меры безопасности. По словам ван Керкхове, нет данных об особой опасности «британского» штамма COVID-19.

«Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса», — объяснила она.

Накануне, 7 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. По ее словам, изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

Новый штамм COVID-19 был обнаружен 14 декабря на юге Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.