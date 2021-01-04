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Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

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Ситуацию с коронавирусной инфекцией в мире удастся переломить к концу 2022 года при условии вакцинации и разработки эффективного противовирусного препарата. Такое мнение высказала бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в беседе с «РИА Новости».

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О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

Специалист отметила, что при соблюдении этих условий «коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас».

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом — ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», — сказала Шестакова.

Накануне, 2 января, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Министр уточнял, что в российские регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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