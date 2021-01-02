Более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу, 2 января, в ходе рабочего визита в Тверскую область.

Министр добавил, что в российские регионы на сегодняшний день поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

«Сегодня в гражданский оборот вакцины введено и развезено в регионы в РФ более 1,5 млн [доз]. Вакцинация идет очень активно», — сказал Мурашко.

Ранее в этот же день Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В конце декабря президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

В России с начала распространения инфекции зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека, выздоровели 2 599 035 пациентов.

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