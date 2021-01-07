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Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы

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Мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы. Об этом сообщил в четверг, 7 января, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — сказал Клюге во время брифинга ВОЗ, который транслировался в Twitter.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска.

По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

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