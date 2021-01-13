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Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации

В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации
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2021-01-12 16:58:46
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В ближайшей перспективе у ЕС нет планов изменить политику выдачи виз и сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для их получения. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, опровергнув возможную связь сертификатов о вакцинации с новыми правилами въезда в страны объединения. Как рассказали в ЕК, использование иммунных паспортов требует разработки новых правовых рамок, а запретить туристам без прививок посещать другую страну пока незаконно. Зачем все-таки нужны сертификаты и какие мифы существуют вокруг этой темы — разбирались «Известия».

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Лакмусовая бумажка

Почти во всех регионах мира уже стартовала вакцинация, а некоторые власти тем временем задумались о создании так называемых иммунных паспортов. Границы большинства стран по-прежнему закрыты, и многие надеются, что именно прививки позволят вернуть людям путешествия. Пока единственным способом контроля за распространением вируса туристами остается тестирование на COVID, но и он далеко не идеален. Уже сотни путешественников пережили отпуск на карантине в отеле, а кого-то развернули прямо в аэропорту. По идее, предъявление сертификата на пограничном контроле могло бы разрешить эту проблему, но и тут всё неоднозначно.

Ковидный билет
Медицинский работник держит в руках тест на антитела
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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В Израиле власти обещают подарить гражданам свободу с помощью «зеленых паспортов» уже совсем скоро — 17 января. Минздрав страны объявил, что обладатели заветной бумажки, то есть прошедшие вакцинацию от COVID-19 или переболевшие им, смогут получить доступ «к массовым собраниям и культурным местам». Предоставившие отрицательный тест смогут получить временный «зеленый паспорт». Однако в ведомстве подчеркнули, что ограничения на собрания сохранятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Что касается вопроса о путешествиях, представитель МИД страны Илан Флусс отметил, что пока лишь идет диалог с другими странами, в том числе с ЕС.

На уровне Евросоюза впервые открыто о сертификатах вакцинации заявили в конце 2020 года. 10 декабря спикер главы Евросовета Баренд Лейтс опубликовал в своем Twitter документ по итогам саммита. Седьмое положение гласило лишь о том, что страны сошлись в «необходимости разработать единый сертификат о вакцинации от коронавируса». Подробностей не было, однако новое сообщение на сайте Еврокомиссии говорит о том, что сертификат о вакцинации «может быть полезен в сфере путешествий». Некоторые Telegram-каналы воспользовались пикантностью темы и опубликовали слухи, что Брюссель якобы будет выдавать шенген только привитым одобренными в ЕС препаратами. Но, как выяснили «Известия», у Евросоюза пока нет планов менять порядок выдачи виз.

В странах ЕС действуют временные ограничения на прием граждан из стран вне объединения (за исключением небольшого числа государств), что непосредственно влияет на выдачу виз. Но это не зависит от вакцинации, в настоящее время для получения визы в Европу прививка не требуется. Сейчас мы не можем заявить о каких-либо предстоящих изменениях в этой политике, — рассказал «Известиям» представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

Ковидный билет
вирус ковид тест
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Он также пояснил, что сертификаты вакцинации могут быть полезны для туристов тем, что освободят от необходимости сдавать тесты и соблюдать карантин по приезде. Тем не менее на вопрос «Известий» о том, будут ли данный сертификат выдавать исключительно тем, кто привился одобренной в ЕС вакциной, в ЕК не предоставили комментарий. Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать до 20 января вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании.

Не до путешествий

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще осенью 2020 года сообщила о том, что в партнерстве с Эстонией занялась разработкой так называемой умной желтой карты, или электронного сертификата о вакцинации. При этом сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кетрин Смоллвуд заявила в декабре, что организация выступает против использования «паспортов иммунитета» с целью возобновления некоторых трансграничных поездок. Вместо этого она призвала страны основывать свои рекомендации по поездкам на последних данных о ситуации с COVID-19.

ВОЗ в настоящее время изучает, как можно вести общий учет вакцинации в электронном виде. С этой целью мы подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством Эстонии, — заявили «Известиям» в пресс-службе организации.

При этом представитель ВОЗ пояснил, что сертификаты вакцинации полезны не только для общего исследования эффективности вакцин и мониторинга охвата, но и во внутренних делах конкретных стран. Например, если правовая база государства позволяет сделать вакцинацию требованием для поступления в школу. Тем не менее, несмотря на пользу для системы здравоохранения, использование сертификатов в законных целях, по словам представителя ВОЗ, еще требует разработки правовых рамок, которых в настоящее время нет.

Ковидный билет
ВОЗ
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП) операторы транспортных средств не имеют правового основания запрашивать документальное подтверждение вакцинации в качестве условия поездки. Мы также не поддерживаем введение такого правила для международных поездок, — подчеркнул представитель пресс-службы ВОЗ в беседе с «Известиями».

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В конце 2020 года об иммунных паспортах заговорили и в Великобритании. Национальная служба здравоохранения (NHS) создала карточки для людей, которые привились, с указанием названия препарата, номера партии и даты вакцинации. Однако многие правозащитники уцепились за ремарку в инструкции NHS о том, что лучше сертификат всегда носить в кошельке. Некоторые сразу же связали документ с тотальной слежкой и кражей персональных данных. В организации Liberty выразили опасения в связи с тем, что людей без такой карты могут вовсе отключить от сферы услуг, не пуская в общественные места. Некоторые британские издания назвали бумажку с датами прививки иммунным паспортом, или ID-картой. Тем не менее, как заявил депутат Джеймс Клеверли, речь идет лишь о «разблокировке» жизни людей и экономики. От формулировки «иммунные паспорта» политики отказались.

В Венгрии электронное удостоверение о вакцинации можно будет закачать на телефон: приложение будет собирать информацию о последних тестах и непосредственно наличии прививки. Пока систему тестируют. В Испании тоже ввели сертификаты о вакцинации, чтобы следить за распределением препарата. А в Дании «паспорт вакцинации» создают на всякий случай. Согласно заявлению Минздрава, ожидается, что другие страны все-таки могут в будущем требовать документ о вакцинации при въезде. Тем не менее пока в международном сообществе речи о едином документе, который открывает любые границы даже в пандемию, пока не идет.

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