Два миллиона доз вакцины «Спутник V» отправят в регионы РФ до конца месяца

До конца января в российские регионы поступит 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V», заявил в четверг, 14 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он указал, что на сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз препарата.

«В ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут. На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 млн доз вакцины «Спутник V», — сказал Мурашко.

Накануне о поставке в регионы 600 тыс. доз вакцины от коронавируса заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. В ходе заседания российский лидер поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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