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Голикова заявила о готовности перейти к более масштабной вакцинации в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о готовности перейти к более масштабной вакцинации населения России с января-февраля. Об этом она сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду, 13 января.

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По ее данным, в стране работает 1331 прививочный центр.

«Мы обращаемся к регионам страны, чтобы они и дальше наращивали количество прививочных пунктов. <…> Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе, феврале и далее», — сказала Голикова.

Вакцинация от коронавирусной инфекции не прекращалась в новогодние праздники, отметила Голикова. С 11 по 14 января в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тыс. доз вакцины. «Эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена», — уточнила она.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что со следующей недели для перехода к массовой вакцинации населения от коронавируса нужно подготовить соответствующую инфраструктуру.

«Слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас всё гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», — сказал он.

Кроме того, Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. По его словам, «другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в России 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Еще в декабре 2020 года запись на вакцинацию открылась для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Помимо этого, записаться на прививку могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, работники строительного комплекса. Запись на вакцинацию для граждан старше старше 60 лет началась с 28 декабря 2020 года.

В январе вакцинация стала доступной для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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