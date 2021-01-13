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В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса

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В Москве в среду, 13 января, открыта запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник также поблагодарил москвичей за то, что они услышали его просьбу активно прививаться от коронавируса, с которой он обратился к горожанам накануне Нового года.

«В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря. Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей», — написал он.

Однако Собянин добавил, что впереди еще много работы и принято решение о вакцинировании новых групп граждан: работников отрасли научных исследований и разработок, сотрудников сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Также со среды записаться на вакцинацию смогут работники социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями. Работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря.

Мэр уточнил, что 14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, а их общее число возрастет с 70 до 100.

12 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 42% прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве горожан старше 60 лет.

Запись на вакцинацию для граждан старше старше 60 лет началась с 28 декабря 2020 года.

26 декабря в центре Гамалеи дали советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19. По словам профессора Александра Бутенко, перед вакцинацией от коронавируса пожилым гражданам нужно сделать ПЦР-тест и прививаться исходя из его результатов.

В тот же день Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

Еще в декабре 2020 года запись на вакцинацию открылась для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Помимо этого, записаться на прививку могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, работники строительного комплекса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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