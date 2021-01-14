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Врач заявил о необходимости носить маску после прививки от COVID-19

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После вакцинации от коронавируса необходимо носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности, предписанные во время пандемии, заявил в четверг, 14 января, сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

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«Конечно, граждане, прошедшие вакцинацию, будут чувствовать себя более защищенными. Но правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех», — приводит его слова «РИА Новости».

Россияне, привившиеся вакциной, по его словам, «так же как и все должны носить медицинские маски и соблюдать все меры безопасности».

Ранее в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить бейджи, благодаря которым можно не носить медицинские маски в общественных местах. Он также призвал граждан к прохождению вакцинации, которая стартует в области с 15 января.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца января в российские регионы поступит 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Накануне о поставке в регионы 600 тыс. доз вакцины от коронавируса заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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