Орбита «Спутника»: регионы запускают массовую вакцинацию от COVID-19

В России 18 января стартует массовая вакцинация от коронавируса. До конца месяца в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины «Спутник V». Пока именно она составляет большую часть поставок. Вторая зарегистрированная в стране вакцина — «ЭпиВакКорона» — составляет лишь малую долю таких препаратов для всеобщего использования, рассказали «Известиям» в Минздраве России. Прививки от коронавируса будут делать и частные клиники. Некоторые уже приступили к этому в декабре. Массовая вакцинация крайне необходима, считают врачи, поскольку в конце зимы — начале весны может наступить так называемая третья волна — сезонный подъем заболеваемости.

Регионы в боеготовности

В понедельник, 18 января, в России начинается массовая вакцинация. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Мероприятие состоялось в пятницу после того, как запустить массовую вакцинацию призвал президент Владимир Путин.

— За последнюю неделю по регионам развезли 600 тыс. доз. До конца января в субъекты будет доставлено 2 млн доз вакцины «Спутник V», — рассказал «Известиям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В России сегодня официально зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Регионы активно включаются в проведение вакцинации. Так, в Санкт-Петербурге, по данным комитета по здравоохранению города, развернуты 70 пунктов, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

16 января в Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса — 9100 доз. До конца января там ждут еще столько же и каждый последующий месяц — не менее 20 тыс. доз, сообщается на сайте местного правительства.

О готовности приступить к массовой вакцинации населения также заявили власти Ростовской области и Приамурья. Всего с декабря 2020 по февраль 2021 года в Приамурье должно поступить 47 800 доз. В ближайшие дни ожидается поступление партии в 12 тыс. доз вакцины, утверждает местная администрация на своих официальных интернет-ресурсах.

Требует наращивания

В основном в регионы поступает вакцина «Спутник V». Поставки «ЭпиВакКороны» пока не носят массового характера, поделился с «Известиями» Алексей Кузнецов.

Редакция направила также запросы в Минпромторг, Роспотребнадзор и оперштаб для уточнения количества производства и будущих поставок.

Производство вакцины придется наращивать, чтобы охватить вакцинацией как можно больше граждан, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Увеличение производства с 2 млн доз вакцины ежемесячно до 10 млн доз позволит привить как минимум половину населения в короткие сроки . Уверен, правительство справится с этой задачей, — подчеркнул Борис Менделевич.

Орбита «Спутника»1 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Ранее выход на такие показатели к лету «Известиям» прогнозировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Другие эксперты заявляли о необходимости ускоренной регистрации новых вакцин. В частности, как стало известно на днях, вакцину от коронавируса Центра имени Чумакова введут в гражданский оборот в марте.

Кроме того, сейчас ряд иностранных разработок близки к тому, чтобы попасть в Россию, говорил ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Клинические исследования, в частности, сейчас проходят в отношении вакцины китайской компании «Синовак». Не исключено, что в перспективе она может применяться в Росси и, считает эксперт. При этом отечественная система здравоохранения будет всё же ориентироваться на свои препараты.

Пандемия не уходит

За последние сутки оперштаб отчитался о 23 586 новых случаях COVID-19 в 85 регионах страны. За всё время эпидемии в России зарегистрировано 3 568 209 заболевших. Впервые порог в 20 тыс. новых случаев заболевания за сутки был преодолен 6 ноября. С тех пор показатели не опускались ниже этой отметки.

— Для снижения данных показателей иммунитет должен возникнуть у половины российского населения. Эффект от вакцинации может совпасть с сезонным снижением заболеваемости к концу весны — началу лета. До этого, в феврале — начале марта, скорее всего, можно ожидать сезонное повышение заболеваемости. На это будет влиять погодный фактор , — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

По его словам, повышение заболеваемости в конце зимы — начале весны и будет той самой «третьей волной». После ее окончания COVID-19 станет сезонным заболеванием, но люди станут болеть им меньше, поскольку к тому времени будет сформирована иммунная прослойка населения, заключил Сергей Шуляк.

В частном порядке

Кабинеты частных клиник могут стать дополнительным подспорьем для российской системы здравоохранения. В частности, вакцинацию готовится проводить лаборатория ДНКОМ, выяснили «Известия». Компания рассчитывает на получение порядка 500 доз вакцины.

Частная сеть клиник «Медси», в свою очередь, прививает клиентов от коронавируса вакциной «Спутник V» с 24 декабря. Привито 952 человека. Недавно о намерении начать вакцинацию также заявила компания «Инвитро». Первая партия, полученная компанией, составила 250 доз.

— Проблема в том, что далеко не в каждом медицинском кабинете можно развернуть прививочный пункт. Необходимы особые параметры по площади, специально обученный медперсонал. Поэтому количество частных компаний, присоединившихся к вакцинации, не будет носить массовый характер, но при этом создаст дополнительные удобства для системы здравоохранения Москвы, — рассказал глава медицинской лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

Куда большую сложность, чем наращивание производства препаратов, сейчас представляет недоверие россиян к вакцинации, уверен Андрей Исаев.

— Коллеги-врачи в разных регионах рассказывают о скептическом настрое жителей страны. С этим нужно работать, просвещать людей. Вакцина — это та правильная стратегия, в которой стоит помочь системе здравоохранения, — заключил эксперт.

По его словам, частные клиники не ожидают получения большой выгоды от реализации данного проекта. Он скорее некоммерческий и социальный, направленный на борьбу с пандемией.