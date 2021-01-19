Неполное доверие: что может помешать признанию сертификатов вакцинации

Признание другими странами результатов вакцинации в России может столкнуться с политической конъюнктурой, высказали опасения опрошенные «Известиями» политики и эксперты . Они подчеркивают: это не отвечает интересам граждан всех стран мира, ведь речь идет о гуманитарном вопросе. 19 января о работе правительства по международному признанию российских сертификатов вакцинации объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом . Также на совещании обсуждалась текущая ситуация в регионах.

Международный паритет

Правительство прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов вакцинации от COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Ранее такое поручение кабмину дал президент Владимир Путин . «Известия» направили запросы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Международное признание получения прививки российской вакциной очень важно для наших граждан, однако межгосударственный процесс переговоров может стать заложником политической обстановки, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов .

Неполное доверие_1 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Некоторые страны могут поставить условия, что без прививки не пустят к себе. Эта работа очень важна, потому что это гуманитарный вопрос. Конечно, будет влиять политическая ситуация, общая атмосфера, которая есть в мире — Европе, США, — сказал «Известиям» парламентарий.

Он выразил надежду, что будет принято решение, отвечающее интересам всех жителей планеты. О важности международного признания всех российских вакцин «Известиям» заявил и член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый . Он добавил, что возможность беспрепятственного перемещения по миру, включая государства – члены Евросоюза, очень значима для россиян.

Специалисты считают необходимым достичь договоренности между странами, однако признают наличие политической подоплеки в переговорах.

— Получение международного признания было бы правильно, иначе это будет холодная «война вакцин». Это очень глупо . Я считаю, что нам нужно признать западные вакцины, а им наши. Соответственно, люди, которые привиты, безопасны. Возможные ограничения повлияют на тех, кто любит и может путешествовать, — рассказал «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский .

Вирусолог подчеркнул, что не все страны из-за политических разногласий с Москвой будут способны признать достижения российской медицины.

— Если против нас введут какие-то вакцинные ограничения, то у нас есть два варианта развития событий. Либо отказывать в регистрации иностранным препаратам, либо делать широкий жест — разрешить въезд всем, кто привит западными и другими вакцинами. Это всё политика, — добавил вирусолог.

Коечный профицит

Также на заседании совета поднимались вопросы о борьбе с коронавирусом в регионах. Премьер отметил постепенную стабилизацию ситуации в большинстве субъектов .

— Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов, — указал Михаил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице фиксируется снижение заболеваемости по всем направлениям. Так, в городе на 18% снизилось число госпитализаций, а количество свободных коек составляет около 40% . Он также подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, риски сохраняются, поэтому нужно продолжать соблюдать установленные требования и отслеживать ситуацию в ежедневном режиме.

В стране на сегодняшний день действует 2,2 тыс. медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. К слову, 19 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», по результатам первых двух фаз клинических испытаний составила 100%.

— Среднесуточный показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тыс. населения, и это равно предыдущей неделе. Мы отмечаем продолжение снижения темпа прироста. В 83 регионах страны, за исключением Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы, — подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Ранее председатель правительства провел совещание с руководством аппарата кабмина, где представил новых руководителей департаментов . Премьер отметил, что приоритетная задача — достижение национальных целей развития. Залогом эффективной работы является взаимодействие не только всех федеральных органов исполнительной власти, но и всех ветвей системы управления, напомнил премьер.

— Задача аппарата правительства — это, конечно, не дублирование функций министерств. Это, если хотите, системная интеграция . Собирать и анализировать огромный массив данных, из которых складывается общий вектор развития как отдельных отраслей, так и жизни всей страны в целом, — пояснил глава кабмина.

Тему повышения качества работы правительства Михаил Мишустин поднимал и 18 января в ходе совещания с вице-премьерами. Он рассказал об основных элементах оптимизации, которая поможет сделать систему государственного управления более современной и эффективной.