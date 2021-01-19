Идеальный укол: ученые нашли способ экономить вакцину от COVID-19

Из-за неэффективной методики ввода вакцины против коронавируса при каждом уколе от 40 до 560 микролитров сыворотки попадают в отходы, утверждают ученые из Бразилии. Они исследовали, как можно сэкономить препарат и сделать больше уколов. Это актуально в условиях нехватки вакцин, которые еще не успели произвести в достаточном количестве. Эксперименты показали: для наиболее экономного расходования препарата нужно делать прививки шприцем объемом 1 миллилитр. Благодаря этому из флакона, рассчитанного на пять доз, можно сделать шесть, а в некоторых случаях и семь прививок.

До последней капли

Группа ученых из Бразилии попыталась найти способ делать прививки от коронавируса с максимальной экономией вакцины. По их данным, сейчас после каждого укола в отходы попадает в среднем от 40 до 560 микролитров вакцины.

Потребность в вакцинации по всему миру оценивается в 14 млрд двойных доз. Быстро произвести большие объемы препарата не получается. Но при таком огромном количестве уколов даже относительно небольшое снижение затрат вакцины на каждую прививку значительно повысит число людей, которые смогут защититься от COVID-19 в короткие сроки.

«Сегодня наш долг, как медиков, обеспечить эффективность и действенность вакцинации от COVID-19 по всему миру», пишут авторы исследования в статье, посвященной оптимальной методике ввода вакцины.

В своем исследовании специалисты из Бразилии рассмотрели ситуацию, когда вакцина хранится во флаконах, рассчитанных на пять инъекций. Для извлечения и ввода дозы объемом 0,3 миллилитра ученые использовали шприцы объемом 1 и 3 миллилитра в сочетании с инъекционными иглами разного типа. В любом шприце есть так называемый мертвый объем, в котором неизбежно остается какое-то количество вводимого препарата. Сокращение этого объема уменьшит потери вакцины.

Идеальный укол2 Фото: Global Look Press/Federico Gambarini/dpa

Эксперименты показали, что самые экономные шприцы — объемом 1 миллилитр. Использовать их лучше вместе с иглами типа 23G. Такие шприцы обеспечивают самый высокий процент забора вакцины из флакона. Их применение дает возможность набрать из емкости с сывороткой шесть доз вместо пяти. Экономия вакцины в этом случае составляет от 20% до 40%. Но серьезным препятствием для оптимального расхода остается рекомендация производителей не смешивать вакцину из разных флаконов для получения дополнительных доз, отметили исследователи в работе.

Кроме выбора определенных инструментов бразильские ученые предлагают также использовать особый метод введения вакцины, при котором препарат полностью выводится из шприца. Для этого нужно провести всасывание необходимой дозы сыворотки, а со стороны поршня заполнить небольшое пространство 0,1-0,2 миллилитра воздуха, который вытолкнет остающуюся в игле и шприце вакцину. Такой подход позволит использовать один флакон не на пять, а сразу на семь доз.

Быть аккуратнее

Так называемые инсулиновые шприцы объемом 1 миллилитр часто используются врачами в ситуациях, когда нужно вколоть более точную и мелкую дозу препарата, отметил профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования 5-100) Андрей Продеус. По словам эксперта, это действительно позволяет более эффективно использовать любое лекарство для инъекций. Чем больше шприц, тем больше «мертвая зона», в которой накапливается продукт , пояснил он.

— Рачительный подход, связанный с определением оптимального размера шприца и иголки, дает возможность его экономить. Интерес к этому вопросу бразильских ученых вполне понятен. Бразилия — небогатая страна с огромным населением. Даже экономия 5–10% вакцины имеет для нее огромное значение, — добавил Андрей Продеус.

Идеальный укол3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если говорить о предложенном способе ввода вакцины, при которым в шприце не будет оставаться «мертвый объем», то придется тратить деньги на создание и регистрацию системы модификации шприцев. В некоторых случаях, например при вакцинации от гриппа, в шприцах уже есть воздушная подушка, которая уменьшает «мертвый объем». На взгляд эксперта, для экономии вакцины достаточно аккуратных рук и глаз специалиста, который делает укол.

При использовании вакцины строго в соответствии с инструкцией на упаковке значительная ее часть попадает в отходы, подтвердил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада. По словам эксперта, это может быть связано со стандартами фармации, требующими определенного «запаса» вещества во флаконах. Правильный выбор шприцев и игл для вакцинации позволит экономить вакцину, согласен он. Толстой иглой из маленькой ампулы полностью набрать жидкость сложно и едва ли возможно, считает Давил Наимзада.

— Группа ученых заявляет, что можно набрать из флакона шестую и седьмую дозу, если постараться и пользоваться определенной комбинацией игл и шприцев. Но таким образом мы получаем лишь 16% прибавки, а не 20%, как заявляют авторы, — поделился сомнениями эксперт.

Идеальный укол1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но и это значимый объем, добавил он. Если предположить, что вакцина будет использоваться действительно до последней капли и те самые 150 микролитров сыворотки, математически остающиеся после седьмой дозы, будут забраны в шприц и дополнены раствором из следующего флакона, то сэкономить на этом можно , считает Давид Наимзада.

— Правильный выбор шприца действительно оптимизирует ввод вакцины, и это будет хорошим результатом работы, — сказал кандидат химических наук, начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Владимир Потемкин.

Эксперт уточнил, что конкретные характеристики шприца зависят от того, к какому типу относится вакцина. Уже сейчас этих видов несколько: инактивированная, векторная, РНК или ДНК-вакцины, рекомбинантная белковая.

«Известия» направили запросы в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой пояснить, какими шприцами сейчас производится вакцинация двумя зарегистрированными в России препаратами. На момент публикации в ведомствах не ответили.