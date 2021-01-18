Голикова назвала сроки начала масштабного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона»

Масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», начнется с февраля 2021 года. Об этом в понедельник, 18 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — сказала Голикова на брифинге в правительстве.

По словам вице-премьера, до марта вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V». С марта будет использоваться и «ЭпиВакКорона», с начала апреля — препарат «КовиВак» Центра имени Чумакова.

В этот же день Голикова сообщила, что около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

Также в понедельник в России стартует масштабная вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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