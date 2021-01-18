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В России с понедельника начинается массовая вакцинация от коронавируса

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Массовая вакцинация населения России от COVID-19 начинается в понедельник, 18 января.

Ранее в среду, 13 января, президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения страны от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника в стране стартует массовая вакцинация. Она напомнила, что в России официально зарегистрированы две вакцины.

Масштабная вакцинация стартовала в России в декабре. Тогда возможность сделать прививку получили определенные категории граждан. Согласно национальному календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

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