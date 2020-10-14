Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в среду, 14 октября, объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который был создан научным центром «Вектор».

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

При этом глава государства напомнил, что разработкой третьей вакцины от COVID-19 в России в настоящее время занимается центр им. Чумакова Российской академии наук.

Накануне регистрацию второй российской вакцины от коронавируса анонсировал глава российского Минздрав Михаил Мурашко, однако не уточнил о каком именно препарате идет речь.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V», пишет «Газета.ру».

Вторую вакцину от COVID-19 разработал «Вектор». 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

6 октября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19.

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