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Названы сроки начала пострегистрационных исследований вакцины «Вектора»

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Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнутся в ноябре-декабре. Об этом в пятницу, 2 октября, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5 тыс. добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, то есть в ноябре-декабре 2020 года. Продолжительность этих исследований составит шесть месяцев», ― отметили в ведомстве ТАСС.

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». В тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на препарат.

29 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

В начале сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы и у девяти добровольцев выработались антитела.

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